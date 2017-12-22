Коротко о главном: Декрет «О развитии цифровой экономики» 26 декабря 2017, 12:20 1. До 01.01.2049 продлен срок действия специального правового режима Парка высоких технологий (ПВТ). Одновременно резидентам ПВТ предоставлено право дополнительно осуществлять целый ряд видов деятельности, в т.ч.: оказание автоматизированных услуг по поиску, отбору, обработке, сортировке данных и предоставлению информации с использованием сети Интернет;

проектирование, разработка, обслуживание, реализация, эксплуатация программных и (или) программно-аппаратных средств на основе или с использованием реестра блоков транзакций (блокчейн), распределенных баз данных;

разработка, обслуживание, эксплуатация и реализация систем беспилотного управления транспортными средствами;

разработка, обслуживание и реализация аппаратных и программных технологий для финансовой сферы, финансовых информационных технологий;

создание, обучение нейронных сетей и иных алгоритмов в специализированных разделах искусственного интеллекта, реализация результатов данной деятельности;

разработка или отдельные этапы разработки медицинских технологий, биотехнологий, а также реализация результатов таких разработок;

разработка или отдельные этапы разработки авиационных, космических технологий, а также реализация результатов таких разработок;

оказание нерезидентам РБ услуг по аутсорсингу бизнес-процессов с применением разработанного с участием резидента ПВТ программного обеспечения (программно-аппаратных средств);

оказание услуг по предоставлению через сеть Интернет программно-технических возможностей для установления контактов и совершения сделок между продавцами и покупателями с использованием разработанного с участием резидента ПВТ программного обеспечения;

оказание рекламных, посреднических услуг, за исключением банковских операций, осуществляемых в сети Интернет с использованием разработанного с участием резидента ПВТ программного обеспечения;

майнинг;

деятельность в сфере киберспорта и др. 2. Созданы условия для внедрения в белорусскую экономику технологии блокчейн и упорядочения обращения цифровых знаков (токенов). В связи с этим: определены права юрлиц в сфере обращения токенов;

определены права физлиц в сфере обращения токенов. Деятельность по майнингу, приобретению и отчуждению токенов предпринимательской деятельностью не признается;

предусмотрены права и обязанности бирж криптовалют и операторов обмена криптовалют;

освобождены от декларирования физлицами токены и доходы от операций с ними. 3. Участникам отношений, связанных с применением современных технологий, не являющимся резидентами ПВТ, предоставлен ряд льгот и преференций. В частности, определено, что: до 01.01.2023 не признаются объектами налогообложения обороты, прибыль (доходы, выручка) от различных операций с токенами;

деятельность резидентов ПВТ с токенами изымается из-под действия ряда отраслей законодательства (валютного, о ценных бумагах, секьюритизации и др.);

резиденты ПВТ, а также физлица (при осуществлении майнинга, хранении, приобретении, отчуждении токенов) освобождаются от получения разрешительных документов (в т.ч. лицензии на осуществление деятельности по технической и/или криптографической защите информации), прохождения разрешительных процедур, выполнения иных требований, связанных с защитой информации;

в случае банкротства резидента ПВТ субсидиарная ответственность по его обязательствам не может быть возложена на собственника его имущества, учредителей (участников), руководителя или других лиц, имеющих право давать обязательные для него указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия, кроме случаев, когда банкротство вызвано преступлениями этих лиц. 4. Приняты меры, направленные на повышение правовой защищенности участников отношений, связанных с применением современных финансовых технологий. В связи с этим установлено, что: на биржи криптовалют, операторов обмена криптовалют распространяется законодательство о предотвращении отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения. Национальный банк будет осуществлять регулирование и мониторинг их деятельности в части соблюдения законодательства;

биржи криптовалют утверждают ЛНПА, регулирующие порядок торговли токенами и связанные с этим вопросы;

юрлицо, создавшее и разместившее собственный токен, обязано погашать его (удовлетворять требования владельца токена). 5. В рамках ПВТ предусмотрено проведение правового эксперимента для апробации в РБ правовых институтов, применяемых в зарубежных странах. Для этого резидентам ПВТ предоставлен ряд прав, в т.ч.: заключать договоры конвертируемого займа;

заключать соглашения о предоставлении опциона на заключение договора и опционные договоры;

осуществлять совершение и/или исполнение сделок посредством смарт-контрактов;

заключать соглашения о возмещении имущественных потерь;

заключать соглашения, предусматривающие ответственность за переманивание работников;

заключать с работниками non-compete соглашения с выплатой им компенсации, за период действия обязательств non-compete;

выдавать безотзывные доверенности. 6. Резидентам ПВТ предоставлено право: создавать юрлица (в т.ч. за рубежом), приобретать их акции, доли в уставных фондах, паи в имуществе и распоряжаться ими;

получать выручку (доход) от использования программного обеспечения, разработанного с участием резидента ПВТ или распространяемого при осуществлении деятельности по изданию программного обеспечения (в т.ч. от размещения рекламы в программном обеспечении, платной подписки на него, оплаты его дополнительных функциональных возможностей);

отчуждать имущество, бывшее в употреблении резидента ПВТ, по истечении не менее 12 мес. с даты его приобретения;

совершать операции с электронными деньгами без ряда ограничений;

без разрешения Национального банка открывать счета в иностранных банках и иных кредитно-финансовых организациях (с уведомлением налогового органа об их открытии);

получать от клиентов денежные средства, электронные деньги, токены для последующего использования в интересах клиентов;

покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке без ограничения целей ее использования и др. 7. В рамках специального правового режима ПВТ сохранены существующие и введены новые льготы по налогам, а также взносам в ФСЗН. В числе новых льгот резидентов ПВТ необходимо отметить: освобождение от НДС, возникающего у иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в РБ через постоянное представительство, реализующих резидентам ПВТ маркетинговые, рекламные, консультационные и некоторые другие услуги (работы), а также имущественные права на объекты интеллектуальной собственности;

установление ставки налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в РБ через постоянное представительство, в размере 0% применительно к доходам от отчуждения акций, долей в уставном фонде, паев в имуществе резидентов ПВТ (при условии непрерывного владения ими не менее 365 дней), а также роялти, доходов от оказания рекламных услуг и некоторых других доходов, выплачиваемых им резидентами ПВТ. Отсутствие приведенных выше льгот фактически препятствовало ведению IT-бизнеса по продуктовой модели с территории Беларуси, в т.ч. закупать рекламу, например, у Google или Facebook. 8. Закреплен комплекс мер, направленных на привлечение в страну высококлассных специалистов в IT-сфере. Установлено, что: не требуется получение резидентом ПВТ специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в РБ в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Беларуси, заключивших трудовой договор (контракт) с резидентом ПВТ;

для использования труда вышеуказанных иностранных граждан и лиц без гражданства разрешение на привлечение в Беларусь иностранной рабочей силы резидентам ПВТ не требуется;

разрешение на временное проживание иностранному гражданину и лицу без гражданства, заключившему трудовой договор (контракт) с резидентом ПВТ, выдается на срок действия трудового договора (контракта), и 2 мес. после его прекращения;

иностранные граждане и лица без гражданства, нанимаемые на работу резидентами ПВТ либо являющиеся собственниками имущества, учредителями (участниками) резидентов ПВТ или их работниками въезжают в Беларусь в безвизовом порядке. Увеличен максимально допустимый срок их временного пребывания. Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» Тематика: Законодательство, Новые технологии, Интернет Все новости Новости по теме: С 01.01.2018 размер базовой величины повысится с 23 до 24,5 руб.

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