Изменения в законодательстве, вступающие в силу с 01.01.2018

27 декабря 2017, 17:00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Постановление Совета Министров от 22.12.2017 № 997 «Об установлении размера базовой величины» (рег. № 5/44600 от 26.12.2017)

С 01.01.2018 базовая величина будет повышена с 23 до 24,5 руб.

Постановление Совета Министров от 11.08.2017 № 605 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь»

Из единого перечня административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юрлиц и ИП, исключены:

регистрация книги учета проверок. Приобрести книгу учета проверок можно будет в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», «Издательство «Белбланкавыд». Вновь созданные юрлица (ИП) смогут сделать это в течение 6 мес. Указанные субъекты хозяйствования будут передавать информацию о книге учета проверок в электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции. В случае изменения адреса места нахождения книги учета проверок юрлицу (ИП) в течение 3 рабочих дней необходимо обратиться в налоговый орган по месту постановки на учет, который внесет изменения в электронный банк данных;

выдача справки о расчетах с бюджетом. Упрощен порядок подтверждения юрлицом (ИП) отсутствия (наличия) задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) при их обращении в госорганы, иные организации. Как правило, эту информацию юрлицо (ИП) должно будет указать в заявлении при обращении без представления справки из налогового органа. Госорганы, иные организации, в которое обращается юрлицо (ИП), могут проверить достоверность указанной информации на официальном сайте МНС в сети Интернет, где будет размещаться перечень организаций и ИП, имеющих задолженность по налогам, сборам (пошлинам) и пеням;

выдача справки ИП о том, что он не является плательщиком единого налога. Для получения торгового места на рынке ИП не нужно будет представлять документ об уплате единого налога или справку, что он не является плательщиком единого налога.

ФИНАНСОВАЯ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Министерства финансов от 10.08.2017 № 23 «О некоторых вопросах бухгалтерского учета курсовых разниц»

Организации должны пересчитать стоимость активов и обязательств (числящихся в бухгалтерском учете на 31.12.2017) выраженную белорусских рублях эквивалентно иностранной валюте по официальному курсу Национального банка. 01.01.2018 образующиеся разницы относятся на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток).

Не пересчитываются авансы, предварительная оплата, задатки, аккредитивы и кредиторская задолженность, погашение которой осуществляется в форме аккредитива.

Постановление Правления Национального банка от 18.05.2017 № 180 «Об утверждении Инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь»

Инструкция о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций устанавливает порядок отнесения банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (НКФО) к системно значимым в целях осуществления банковского надзора, включая принятие мер по ограничению их рисков, рост которых может привести к нарушению устойчивого функционирования банковской системы.

Системно значимым считается банк, который в случае своего неудовлетворительного состояния и/или в случае прекращения осуществления отдельных операций, может привести к нарушению устойчивого функционирования банковской системы. Определены показатели, на основании которых будет осуществляться оценка системной значимости банка.

В зависимости от оценки системно значимые банки будут разделяться на I и II группы.

Перечень банков, НКФО, относимых к числу системно значимых будет формироваться Национальным банком 1 раз в год и размещаться на официальном сайте Национального банка в сети Интернет.

В целях надзора за состоянием ликвидности банков с 01.01.2018 Национальный банк устанавливает следующие нормативы ликвидности:

норматив покрытия ликвидности;

норматив чистого стабильного фондирования.

Минимально допустимое значение каждого из этих показателей ликвидности должно составлять 100 %.

Постановление Правления Национального банка от 30.11.2017 № 474 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 591» (рег. № 8/32619 от 13.12.2017)

Скорректирована Инструкция о порядке составления и представления информации по форме отчетности 1702 «Сведения о составе кредитных вложений в экономику и операциях по финансовой аренде (лизингу)». Уточняется перечень данных, необходимых для формирования текстового файла F17021.NNN.

Постановление Правления Национального банка от 28.09.2017 № 397 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь»

С 01.01.2018 с 50 до 100 БВ увеличен минимальный размер паевого фонда потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи. Норматив общей ликвидности установлен с минимальным значением 100 %. Определен порядок расчета указанного норматива.

Постановление Министерства финансов от 28.06.2017 № 18 «Об утверждении национальных правил аудиторской деятельности «Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности» и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений Министерства финансов Республики Беларусь» (рег. № 8/32241 от 19.07.2017)

Национальные правила устанавливают требования к действиям аудиторских организаций, аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве ИП, при подготовке ими аудиторского заключения по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, содержащего выраженное в установленной форме аудиторское мнение о достоверности отчетности аудируемого лица.

Таким образом, с 01.01.2018 будут действовать новые правила аудиторской деятельности, регулирующие порядок подготовки аудиторского заключения. Таким образом, усовершенствован подход к формированию аудиторского мнения, пересмотрены порядок составления и требования к аудиторскому заключению.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Указ Президента от 31.08.2017 № 311 «О бухгалтерском учете в крестьянских (фермерских) хозяйствах»

Крестьянским (фермерским) хозяйствам – плательщикам единого налога производителей сельхозпродукции с 01.01.2018 предоставлено право вести бухучет по упрощенной форме в книге учета доходов и расходов. Соответствующие обязанности могут исполнять руководители. Наличие в штате бухгалтера не обязательно.

Нововведение распространяется на крестьянские (фермерские) хозяйства, у которых средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 15 человек и сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) за год не превышает 110 тыс. БВ.

Постановление Правления Национального банка от 13.10.2017 № 412 «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности 40 «Инвестиционная недвижимость» (НСФО 40)»

Национальный стандарт разработан с учетом положений Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» и определяет для банков, НКФО и Банка развития Республики Беларусь принципы признания, прекращения признания и оценки инвестиционной недвижимости в бухгалтерском учете, раскрытия информации о ней в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Банкам, НКФО и Банку развития Республики Беларусь при наличии условий признания, предусмотренных Национальным стандартом, необходимо перевести в состав инвестиционной недвижимости земельные участки, здания, сооружения, изолированные помещения, машино-места, сданные в аренду по состоянию на 01.01.2018.

Постановление Правления Национального банка от 13.10.2017 № 413 «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности 17 «Аренда» (НСФО 17)»

Национальный стандарт разработан с учетом положений Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 17 «Аренда» и устанавливает требования к классификации аренды, принципам признания и оценки в бухгалтерском учете активов, обязательств, доходов, расходов, вытекающих из договоров аренды, и раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации, соответствующей классификации аренды.

Требования Национального стандарта не обязательны к применению в отношении действующих по состоянию на 01.01.2018 договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных с юрлицами.

Национальный стандарт применяется при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год и последующие годы, за исключением составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в части сравнительной информации за 2017 год.

ТРАНСПОРТ

Постановление Совета Министров от 06.12.2017 № 933 «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2008 г. № 630» (рег. № 5/44530 от 11.12.2017)

Скорректировано Положение о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении. Отметка в документ (сертификат) о прохождении гостехосмотра будет переноситься работником УП «Белтехосмотр» в случае:

внесения изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

выдачи дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта);

выдачи нового документа (сертификата) о прохождении гостехосмотра;

госрегистрации транспортного средства новым собственником в период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Условием для этого является подтверждение факта выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Постановление Совета Министров от 15.11.2017 № 852 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. № 837» (рег. № 5/44417 от 16.11.2017)

Скорректированы Правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования. В органе ФСЗН при представлении формы ПУ-1 (тип формы – изменение анкетных данных) кроме документа, удостоверяющего личность, можно будет предъявлять документ для выезда за границу, подтверждающий факт изменения анкетных данных.

Форма ПУ-2 «Сведения о приеме и увольнении» дополнена графой «Код работы по совместительству». Указанную графу необходимо заполнять, если застрахованное лицо является внешним совместителем. В этом случае в ней следует указывать код 1.

ИП, адвокатами и нотариусами форма ПУ-3 (тип формы – исходная) будет представляться в орган ФСЗН ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным годом.

Установлено, что форма ПУ-6 (тип формы – исходная) представляется в орган ФСЗН страхователем один раз в квартал не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Постановление Министерства образования от 24.11.2017 № 144 «О типовых штатах и нормативах численности работников государственных центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (рег. № 8/32601 от 08.12.2017)

Установлены типовые штаты и нормативы численности работников государственных центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Постановление правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты от 29.11.2017 № 13 «О внесении изменений и дополнений в постановление правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 июня 2014 г. № 7» (рег. № 10/236 от 08.12.2017)

Уточняется Инструкция о порядке заполнения форм документов персонифицированного учета. Установлено, что при отсутствии в документе, удостоверяющем личность, реквизита «Идентификационный номер», а также при заполнении формы ПУ-1 на основании действительного паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранца или международной организацией, заполняются все реквизиты формы ПУ-1, кроме раздела «Сведения, указанные в ранее выданном свидетельстве социального страхования (заполняются при изменении анкетных данных и восстановлении свидетельства социального страхования)».

Введен новый код застрахованного лица 19 «Гражданин, участвующий в реализации программ и проектов международной технической помощи Европейского союза».

Также скорректирована Инструкция о порядке передачи-приема форм документов персонифицированного учета.

Не соответствующие требованиям формы ПУ-3 и пояснительная записка к ним должны быть сданы в течение 14 рабочих дней со дня их возврата, а формы ПУ-6 и соответствующая пояснительная записка – не позднее установленного срока сдачи форм ПУ-6.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Указ Президента от 12.12.2017 № 443 «Об освобождении от налога на прибыль» (рег. № 1/17400 от 13.12.2017)

С 01.01.2018 по 31.12.2021 прибыль от приносящей доходы деятельности, включая сдачу имущества в аренду, полученная организациями физкультуры и спорта в форме учреждений, в т.ч. специализированными учебно-спортивными учреждениями, освобождается от налогообложения налогом на прибыль. Высвобождаемые денежные средства будут направляться на обеспечение деятельности указанных организаций, соответствующей их уставным целям.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by»