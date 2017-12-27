Средняя зарплата в ноябре составила 836,9 рублей

28 декабря 2017, 8:31

Начисленная среднемесячная заработная плата в ноябре по Беларуси составила 836,9 руб. Такая информация опубликована на сайте Национального статистического комитета.

По сравнению с октябрем средняя зарплата снизилась на 4,1 руб., а по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросла на 10,7 %. Самые высокие заработки у работников следующих отраслей: информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (3517,8 руб.), телекоммуникации (1354 руб.), воздушный транспорт (2221,6 руб.), в т. ч. пассажирский (2325,1 руб.) и грузовой (1656,5 руб.), вспомогательная деятельность воздушного транспорта (1445,3 руб.), финансовая и страховая деятельность (1290,4 руб.), в т. ч. вспомогательная деятельность в этой сфере (1921,4 руб.).

Также в числе лидеров производство кокса и продуктов нефтепереработки (1612,3 руб.), производство химических продуктов (1391,4 руб.), горнодобывающая промышленность (1366,4 руб.). Зарплата в сфере профессиональной научной и технической деятельности составила 1175,9 руб., инженерно-технического проектирования и предоставления технических консультаций в этой области - 1423,6 руб., оптовой и розничной торговли автомобилями, мотоциклами и их ремонта - 1180,6 руб. и иной оптовой торговли - 1125,9 руб., производства основных фармпродуктов и препаратов - 1027,6 руб.

Самые низкие заработки по итогам ноября у работников сферы услуг парикмахерских и салонов красоты - 417,8 руб., библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры - 461,6 руб., социальных работников и работников по уходу в специализированных учреждениях - 464,3 руб.

В разрезе регионов в ноябре самый большой размер начисленной средней зарплаты в Минске - 1151,9 руб., затем следует Минская область - 832,8 руб. Могилевский регион замыкает список с размером зарплаты в 713,4 руб.

Источник: БЕЛТА.