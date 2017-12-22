Ставки налогов в белорусских рублях будут проиндексированы на 7,4 %

28 декабря 2017, 14:28

Соответствующая информация содержится в пояснительной записке к проекту республиканского бюджета и расчетным показателям по бюджетам областей и Минска на 2018 год, опубликованной на сайте Минфина.

Речь идет про земельный налог, экологический налог, налог за добычу (изъятие) природных ресурсов, подоходный налог в фиксированных суммах, единый налог с ИП и иных физлиц, акцизы, за исключением табачных изделий, автомобильного топлива, крепкой алкогольной продукции, вин плодовых крепленых и пива). Размера базовой величины будет увеличен с 23 до 24,5 руб.

Среди иных мер – увеличение ставок акцизов на табачные изделия на 15 %, автомобильное топливо – на 10 %, вина плодовые крепленые – на 3,5 %.

Запланирован перевод отдельных плательщиков на ежемесячную уплату НДС с поэтапной отменой ограничений на вычет «входного» налога.

Налоговая политика в 2018 году будет направлена на поддержание устойчивости бюджетной системы путем создания стабильной доходной базы и повышения эффективности налогового администрирования. Доходная часть бюджета сформирована исходя из действующих состава и количества налогов, в связи с чем налоговая нагрузка в 2018 году не превысит уровня, предусмотренного в программных документах социально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 годы (не более 26 % к ВВП), и прогнозируется в размере не более 25,5 % к ВВП.

В 2018 году в состав доходов включены поступления вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, зачисляемые в бюджет в соответствии с соглашением с Россией в сумме 486,5 млн USD. Для обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета Беларуси и сближения возможностей для развития территорий областей и Минска законопроектом предусматривается в 2018 году передача из бюджета Минска в республиканский бюджет части доходов путем межбюджетного трансферта и изменения порядка распределения НДС.

Предусматривается поступление дополнительных доходов в республиканский бюджет в сумме 300 млн руб. при достижении показателей развития экономики, предусмотренных целевым сценарием. Всего поступления доходов по проекту республиканского бюджета на 2018 год определены в сумме 20,485 млрд руб., или с ростом к ожидаемому исполнению 2017 года на 7,8 %.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Министерства финансов Республики Беларусь