Содержание

Новости. Статистика. Аналитика

Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

Случаи, в которых банками не взимается вознаграждение (плата) за услуги. Верхний предел процентной ставки по новым срочным банковским вкладам (депозитам). Проведение банком расчетов в безналичной форме. Расчетно-кассовое обслуживание с использованием электронных денег. Проведение расчетов посредством корпоративной карточки. Лимиты использования денег по кредитной и дебетовой карточкам.

Лица, подлежащие обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Значение вины застрахованного лица в страховом случае при определении размера страховой выплаты. Порядок назначения и осуществления таких выплат.

Планирование и анализ хозяйственной деятельности

Способы распределения постоянных расходов. Выбор базы распределения накладных расходов. Влияние базы распределения постоянных затрат на себестоимость и рентабельность выпускаемой продукции.

Управление затратами и их учет

Отражение в учете курсовых и суммовых разниц. Учет разниц при наличии дебиторской и кредиторской задолженности.

Ценообразование

Как формируются розничные цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28 %. Каковы особенности их реализации на условиях предоставления скидок с установленных розничных цен. Как формируются цены на такие напитки при их приобретении у оптовых организаций. Какие предусмотрены меры экономической ответственности за нарушение дисциплины формирования и применения цен.

Как правильно указывать цены в рекламе. Какие требования предъявляются к рекламе. Каков порядок размещения наружной рекламы.

Налогообложение

Случаи, в которых выставляются электронные счета-фактуры по НДС. Сроки их выставления. Порядок вычета «входного» НДС с 1 июля 2016 г. Типы электронных счетов-фактур.

Заработная плата

Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в ноябре 2016 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

Формы и системы оплаты труда. Расчет сдельного заработка при бригадной форме организации труда. Определение индивидуальной и коллективной сдельных расценок.

Таможенное регулирование и ВЭД

Освобождение субъектов хозяйствования от административного взыскания и (или) уплаты пеней. Алгоритм освобождения предприятий от административных штрафов и пеней, примененных таможенными органами.

Юридическая консультация

Порядок взыскания компенсации морального вреда при нарушении изготовителем (продавцом, поставщиком, исполнителем) прав потребителя. Субъекты, имеющие право ее требовать. Установление размера компенсации морального вреда.

Регистрация товарного знака в качестве объемного обозначения и обозначения, заявленного в цветовом исполнении. Условия, при которых обозначения, знаки, указания занимают доминирующее положение. Алгоритм регистрации товарного знака в иностранных государствах и его международной регистрации.