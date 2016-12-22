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    • № 10, октябрь 2016

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    Новости. Статистика. Аналитика

    Обзор состояния экономики и финансов за январь-август 2016 года

    Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

    Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

    Банк и клиент: как наладить взаимовыгодное сотрудничество

    Случаи, в которых банками не взимается вознаграждение (плата) за услуги. Верхний предел процентной ставки по новым срочным банковским вкладам (депозитам). Проведение банком расчетов в безналичной форме. Расчетно-кассовое обслуживание с использованием электронных денег. Проведение расчетов посредством корпоративной карточки. Лимиты использования денег по кредитной и дебетовой карточкам.

    Страховое возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью работника в связи с исполнением им трудовых обязанностей

    Лица, подлежащие обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Значение вины застрахованного лица в страховом случае при определении размера страховой выплаты. Порядок назначения и осуществления таких выплат.

    Планирование и анализ хозяйственной деятельности

    Как способ распределения постоянных затрат по видам выпускаемой продукции влияет на их себестоимость

    Способы распределения постоянных расходов. Выбор базы распределения накладных расходов. Влияние базы распределения постоянных затрат на себестоимость и рентабельность выпускаемой продукции.

    Управление затратами и их учет

    Отражение в учете разниц, возникающих при расчетах

    Отражение в учете курсовых и суммовых разниц. Учет разниц при наличии дебиторской и кредиторской задолженности.

    Ценообразование

    О применении предельных минимальных цен на алкогольные напитки крепостью свыше 28 %

    Как формируются розничные цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28 %. Каковы особенности их реализации на условиях предоставления скидок с установленных розничных цен. Как формируются цены на такие напитки при их приобретении у оптовых организаций. Какие предусмотрены меры экономической ответственности за нарушение дисциплины формирования и применения цен.

    О требованиях к содержанию и размещению рекламы

    Как правильно указывать цены в рекламе. Какие требования предъявляются к рекламе. Каков порядок размещения наружной рекламы.

    Налогообложение

    Актуальные вопросы применения электронных счетов-фактур

    Случаи, в которых выставляются электронные счета-фактуры по НДС. Сроки их выставления. Порядок вычета «входного» НДС с 1 июля 2016 г. Типы электронных счетов-фактур.

    Заработная плата

    О рабочем времени в ноябре 2016 года

    Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в ноябре 2016 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

    Оплата труда работников строительной организации

    Формы и системы оплаты труда. Расчет сдельного заработка при бригадной форме организации труда. Определение индивидуальной и коллективной сдельных расценок.

    Таможенное регулирование и ВЭД

    Как организации получить освобождение от уплаты пеней и административных штрафов?

    Освобождение субъектов хозяйствования от административного взыскания и (или) уплаты пеней. Алгоритм освобождения предприятий от административных штрафов и пеней, примененных таможенными органами.

    Юридическая консультация

    Компенсация морального вреда при нарушении изготовителем прав потребителя

    Порядок взыскания компенсации морального вреда при нарушении изготовителем (продавцом, поставщиком, исполнителем) прав потребителя. Субъекты, имеющие право ее требовать. Установление размера компенсации морального вреда.

    О новшествах в порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания

    Регистрация товарного знака в качестве объемного обозначения и обозначения, заявленного в цветовом исполнении. Условия, при которых обозначения, знаки, указания занимают доминирующее положение. Алгоритм регистрации товарного знака в иностранных государствах и его международной регистрации.