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    • № 4, апрель 2016

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    Содержание RSS Подписка

    Новости. Статистика. Аналитика

    Обзор состояния экономики и финансов за январь-февраль 2016 года

    Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

    Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

    Оборотный капитал: как повысить эффективность

    Причины, по которым возникает дефицит оборотного капитала. Оптимизация величины дефицита оборотного капитала. Факторы, оказывающие значительное влияние на оборачиваемость оборотного капитала.

    Где и под какой процент сейчас берут деньги взаймы

    Виды кредитования и требования банков к кредитополучателям. Условия и порядок предоставления заемных денежных средств. Целевое использование кредита.

    Планирование и анализ хозяйственной деятельности

    Составляем и анализируем отчет о прибылях и убытках за 2015 год

    Чем нужно руководствоваться при составлении отчета о прибылях и убытках. Какие показатели можно проанализировать на основании такого отчета. Как производится анализ отчета о прибылях и убытках.

    Управление затратами и их учет

    Как отразить в учете расходы по хранению товаров

    Договор и другие документы, которыми осуществляется документальное оформление хранения. Учет расходов на хранение товаров, их недостач и потерь. Особенности налогообложения при хранении товаров на территории других государств.

    Ценообразование

    О формировании цен при импорте расфасованных товаров

    Как установить и документально оформить регулируемые отпускные цены на товары, ввезенные импортерами на территорию Республики Беларусь, в отношении которых осуществляется государственное ценовое регулирование. Какие меры экономической ответственности предусмотрены за нарушение законодательства о ценообразовании.

    Налогообложение

    УСН-2016: новые условия применения

    Критерии выручки для целей применения УСН. Исчисление и уплата арендной платы организациями, применяющими УСН. Субъекты, которые не вправе применять УСН.

    Заработная плата

    О рабочем времени в мае 2016 года

    Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в мае 2016 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

    Менеджмент рабочего времени сегодня: анализ, оценка, поиск резервов

    Источники информации для анализа рабочего времени. Анализ данных балансов рабочего времени по отчетному и базовому периодам. Факторы, влияющие на изменение фонда рабочего времени. Резервы улучшения использования рабочего времени.

    Таможенное регулирование и ВЭД

    Декларируем соответствие продукции по-новому

    Декларирование соответствия на международном и национальном уровнях. Оценка соответствия товаров требованиям ТНПА. Порядок регистрации декларации о соответствии.

    Юридическая консультация

    Дебиторская задолженность: как вернуть свои деньги

    Как предупредить формирование и увеличение задолженности. Какие существуют способы взыскания долгов и штрафных санкций, каковы их правовые последствия.

    Правовые последствия интернет-торговли: как избежать нарушений

    Как отличить торговлю через интернет-магазин от простой рекламы. Как зарегистрировать интернет-магазин в Торговом реестре Республики Беларусь. Что необходимо знать владельцу интернет-магазина, каковы его обязанности.