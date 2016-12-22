Содержание

Новости. Статистика. Аналитика

Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

Причины, по которым возникает дефицит оборотного капитала. Оптимизация величины дефицита оборотного капитала. Факторы, оказывающие значительное влияние на оборачиваемость оборотного капитала.

Виды кредитования и требования банков к кредитополучателям. Условия и порядок предоставления заемных денежных средств. Целевое использование кредита.

Планирование и анализ хозяйственной деятельности

Чем нужно руководствоваться при составлении отчета о прибылях и убытках. Какие показатели можно проанализировать на основании такого отчета. Как производится анализ отчета о прибылях и убытках.

Управление затратами и их учет

Договор и другие документы, которыми осуществляется документальное оформление хранения. Учет расходов на хранение товаров, их недостач и потерь. Особенности налогообложения при хранении товаров на территории других государств.

Ценообразование

Как установить и документально оформить регулируемые отпускные цены на товары, ввезенные импортерами на территорию Республики Беларусь, в отношении которых осуществляется государственное ценовое регулирование. Какие меры экономической ответственности предусмотрены за нарушение законодательства о ценообразовании.

Налогообложение

Критерии выручки для целей применения УСН. Исчисление и уплата арендной платы организациями, применяющими УСН. Субъекты, которые не вправе применять УСН.

Заработная плата

Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в мае 2016 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

Источники информации для анализа рабочего времени. Анализ данных балансов рабочего времени по отчетному и базовому периодам. Факторы, влияющие на изменение фонда рабочего времени. Резервы улучшения использования рабочего времени.

Таможенное регулирование и ВЭД

Декларирование соответствия на международном и национальном уровнях. Оценка соответствия товаров требованиям ТНПА. Порядок регистрации декларации о соответствии.

Юридическая консультация

Как предупредить формирование и увеличение задолженности. Какие существуют способы взыскания долгов и штрафных санкций, каковы их правовые последствия.

Как отличить торговлю через интернет-магазин от простой рекламы. Как зарегистрировать интернет-магазин в Торговом реестре Республики Беларусь. Что необходимо знать владельцу интернет-магазина, каковы его обязанности.