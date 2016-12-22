Содержание

Новости. Статистика. Аналитика

Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

Что делать, если нет возможности погасить задолженность. Как поступить, когда основной должник отказался удовлетворить требование кредитора. Кого можно привлечь к ответственности по долгам организации. Какова роль антикризисного управляющего во взыскании задолженности.

Методические подходы к планированию материальных ресурсов. Нормирование производственных запасов. Политика пополнения производственных запасов. Организация контроля и анализа производственных запасов.

Какие новшества внесены перед деноминацией в порядок ведения бухгалтерского учета, налоговой и финансовой отчетности. Как будет проходить обмен старых денег. Что изменится при проведении расчетов по операциям с карточками. Как организациям сдать выручку 30 июня 2016 г. Как банки будут переоценивать денежные средства на счетах своих клиентов.

Планирование и анализ хозяйственной деятельности

Что такое устойчивый бюджет и чем он отличается от неустойчивого. Формирование бюджета организации. Плановый баланс и бюджет движения денежных средств. Планирование расчетов по кредитам и займам. Риски, которые необходимо учитывать при планировании.

Как определить влияние внешних и внутренних факторов на структуру себестоимости. Какова зависимость себестоимости продукции от объема производства. Как снизить себестоимость производимой продукции.

Управление затратами и их учет

Основные положения, связанные с бухгалтерским учетом и налогообложением операций с тарой. Бухгалтерский учет операций по ремонту и возврату тары.

Налогообложение

Каковы условия применения увеличенных ставок. Какие организации вправе воспользоваться льготой по налогу на недвижимость и земельному налогу. Как правильно определить площадь неэффективно используемого земельного участка.

Заработная плата

Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в июне 2016 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

Основные принципы оплаты труда участников студенческих отрядов. Определение размера заработной платы при повременной оплате труда. Расчет сдельной заработной платы. Условия повышения тарифных ставок и сдельных расценок, оценка выполнения норм труда. Распределение сдельного заработка и коллективной премии между членами студенческого отряда.

Таможенное регулирование и ВЭД

Особенности расчета ввозной таможенной пошлины, НДС, акцизов и таможенных сборов. Порядок формирования отпускных цен на импортируемые товары.

Юридическая консультация

Какие существуют законные способы оптимизации налогообложения. Какая предусмотрена ответственность за неуплату или неполную уплату налогов, сборов (пошлин). Всегда ли разъяснения государственных органов имеют юридическую силу.