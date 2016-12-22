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    • № 5, май 2016

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    Содержание RSS Подписка

    Новости. Статистика. Аналитика

    Обзор состояния экономики и финансов за январь-март 2016 года

    Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

    Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

    О субсидиарной ответственности учредителей и руководителя

    Что делать, если нет возможности погасить задолженность. Как поступить, когда основной должник отказался удовлетворить требование кредитора. Кого можно привлечь к ответственности по долгам организации. Какова роль антикризисного управляющего во взыскании задолженности.

    Снижаем издержки: оптимизируем производственные запасы

    Методические подходы к планированию материальных ресурсов. Нормирование производственных запасов. Политика пополнения производственных запасов. Организация контроля и анализа производственных запасов.

    Организации готовятся к деноминации: пересчитают всё

    Какие новшества внесены перед деноминацией в порядок ведения бухгалтерского учета, налоговой и финансовой отчетности. Как будет проходить обмен старых денег. Что изменится при проведении расчетов по операциям с карточками. Как организациям сдать выручку 30 июня 2016 г. Как банки будут переоценивать денежные средства на счетах своих клиентов.

    Планирование и анализ хозяйственной деятельности

    Насколько устойчив бюджет вашей организации?

    Что такое устойчивый бюджет и чем он отличается от неустойчивого. Формирование бюджета организации. Плановый баланс и бюджет движения денежных средств. Планирование расчетов по кредитам и займам. Риски, которые необходимо учитывать при планировании.

    Анализируем себестоимость продукции и определяем пути её снижения

    Как определить влияние внешних и внутренних факторов на структуру себестоимости. Какова зависимость себестоимости продукции от объема производства. Как снизить себестоимость производимой продукции.

    Управление затратами и их учет

    Как правильно отразить в учете операции с тарой

    Основные положения, связанные с бухгалтерским учетом и налогообложением операций с тарой. Бухгалтерский учет операций по ремонту и возврату тары.

    Налогообложение

    Ставки налога на землю и недвижимость: об актуальных вопросах применения

    Каковы условия применения увеличенных ставок. Какие организации вправе воспользоваться льготой по налогу на недвижимость и земельному налогу. Как правильно определить площадь неэффективно используемого земельного участка.

    Заработная плата

    О рабочем времени в июне 2016 года

    Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в июне 2016 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

    Оплата труда участников студенческих отрядов в 2016 году

    Основные принципы оплаты труда участников студенческих отрядов. Определение размера заработной платы при повременной оплате труда. Расчет сдельной заработной платы. Условия повышения тарифных ставок и сдельных расценок, оценка выполнения норм труда. Распределение сдельного заработка и коллективной премии между членами студенческого отряда.

    Таможенное регулирование и ВЭД

    Таможенные платежи: считаем без ошибок

    Особенности расчета ввозной таможенной пошлины, НДС, акцизов и таможенных сборов. Порядок формирования отпускных цен на импортируемые товары.

    Юридическая консультация

    Как оптимизировать налоги, не нарушая закон

    Какие существуют законные способы оптимизации налогообложения. Какая предусмотрена ответственность за неуплату или неполную уплату налогов, сборов (пошлин). Всегда ли разъяснения государственных органов имеют юридическую силу.