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Новости. Статистика. Аналитика

Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

Кому и на каких условиях в 2016 г. предоставлено право не начислять амортизацию. Как на реализацию данного права влияет изменение условий использования активов (простой, передача в безвозмездное пользование). Повлияет ли неначисление амортизации на отражение операций в бухгалтерском учете при выбытии активов. Как воспользоваться правом не начислять амортизацию при приобретении объектов в лизинг.

Кто может выступать сторонами соглашения при государственно-частном партнерстве. Из каких источников частный партнер возмещает затраты и получает прибыль (доходы). Каковы обязательные условия соглашения.

Кто и в каких случаях составляет электронные счета-фактуры. Каков порядок их обращения в зависимости от их типа и статуса. В каких случаях электронные счета-фактуры можно исправить и дополнить.

Управление затратами и их учет

Каков порядок пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета (активов, обязательств, собственного капитала, остатков по забалансовым счетам) и отражения его результатов в учете. Что делать, если после округления стоимость отдельных объектов станет равна нулю. Как отразить в бухгалтерском учете операции, первичные учетные документы о совершении которых составлены до 1 июля 2016 г.

Ошибки, которые наиболее часто допускаются в учете отложенных налоговых активов и обязательств.

Ценообразование

Изменения, внесенные в порядок реализации товаров по ценам ниже себестоимости. Критерии, по которым определяется необходимость согласования решения о такой реализации продукции. Случаи, когда согласование с государственным органом не требуется.

Заработная плата

Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в июле 2016 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

Каковы особенности регулирования и оплаты труда сезонных работников. Как правильно спланировать фонд оплаты труда за неотработанное время. Какие гарантии сезонным работникам установлены законодательством.

Таможенное регулирование и ВЭД

Какие льготы по таможенным платежам предоставляются инвесторам. Как получить такие льготы. Каков порядок использования льготируемых товаров.

Особенности расчета таможенных платежей при ввозе в Республику Беларусь товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в целях налогообложения и ценообразования.

Юридическая консультация

Совершение исполнительных надписей. Взыскание задолженности через налоговые, таможенные органы. Порядок проведения медиации. Судебный порядок работы с задолженностью.