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    • № 6, июнь 2016

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    Содержание RSS Подписка

    Новости. Статистика. Аналитика

    Обзор состояния экономики и финансов за январь-апрель 2016 года

    Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

    Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

    О временном неначислении амортизации в 2016 году

    Кому и на каких условиях в 2016 г. предоставлено право не начислять амортизацию. Как на реализацию данного права влияет изменение условий использования активов (простой, передача в безвозмездное пользование). Повлияет ли неначисление амортизации на отражение операций в бухгалтерском учете при выбытии активов. Как воспользоваться правом не начислять амортизацию при приобретении объектов в лизинг.

    Государство и частный бизнес: время совместных инвестиций

    Кто может выступать сторонами соглашения при государственно-частном партнерстве. Из каких источников частный партнер возмещает затраты и получает прибыль (доходы). Каковы обязательные условия соглашения.

    Электронные счета-фактуры: что нужно знать плательщику?

    Кто и в каких случаях составляет электронные счета-фактуры. Каков порядок их обращения в зависимости от их типа и статуса. В каких случаях электронные счета-фактуры можно исправить и дополнить.

    Управление затратами и их учет

    Деноминация - 2016: пересчет стоимости объектов бухгалтерского учета

    Каков порядок пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета (активов, обязательств, собственного капитала, остатков по забалансовым счетам) и отражения его результатов в учете. Что делать, если после округления стоимость отдельных объектов станет равна нулю. Как отразить в бухгалтерском учете операции, первичные учетные документы о совершении которых составлены до 1 июля 2016 г.

    Разбираем типичные ошибки в учете отложенных налоговых активов и обязательств

    Ошибки, которые наиболее часто допускаются в учете отложенных налоговых активов и обязательств.

    Ценообразование

    О новом порядке реализации товаров по ценам ниже себестоимости

    Изменения, внесенные в порядок реализации товаров по ценам ниже себестоимости. Критерии, по которым определяется необходимость согласования решения о такой реализации продукции. Случаи, когда согласование с государственным органом не требуется.

    Заработная плата

    О рабочем времени в июле 2016 года

    Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в июле 2016 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

    О формировании бюджета расходов на оплату труда сезонных работников

    Каковы особенности регулирования и оплаты труда сезонных работников. Как правильно спланировать фонд оплаты труда за неотработанное время. Какие гарантии сезонным работникам установлены законодательством.

    Таможенное регулирование и ВЭД

    Об отдельных вопросах применения инвестиционных льгот

    Какие льготы по таможенным платежам предоставляются инвесторам. Как получить такие льготы. Каков порядок использования льготируемых товаров.

    Таможенные платежи: считаем без ошибок (окончание)

    Особенности расчета таможенных платежей при ввозе в Республику Беларусь товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в целях налогообложения и ценообразования.

    Юридическая консультация

    Порядок взыскания долгов и дебиторской задолженности через суд и не только

    Совершение исполнительных надписей. Взыскание задолженности через налоговые, таможенные органы. Порядок проведения медиации. Судебный порядок работы с задолженностью.