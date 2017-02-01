Содержание

Новости. Статистика. Аналитика

Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

Какой будет денежно-кредитная и валютная политика в 2017 г.? Каковы пути ликвидации дефицита оборотных средств? Как определить степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами?

МСФО и их Разъяснения, действующие на территории Республики Беларусь с 1 января 2017 г. Порядок составления, представления и публикации отчетности согласно МСФО.

Планирование и анализ хозяйственной деятельности

Анализ активов организации. Анализ источников финансирования (пассивов) организации. Оценка ликвидности баланса. Анализ показателей рентабельности деятельности организации. Анализ показателей деловой активности.

Управление затратами и их учет

Преимущества открытого факторинга. Обязательства организации по обязательной продаже валюты при совершении сделки с нерезидентом. Бухгалтерский учет и налогообложение открытого факторинга.

Ценообразование

Реализация товаров, приобретенных оптовыми организациями у организаций-производителей или импортеров на условиях предоставления скидки с отпускных цен. Особенности розничной торговли товарами, приобретенными у оптовых посредников.

Налогообложение

Порядок уплаты налога на недвижимость в 2017 г. Льготы по данному налогу для организаций, применяющих УСН. Расчет налога на недвижимость по объектам, выявленным в результате инвентаризации.

Каков порядок возмещения арендатором арендодателю расходов, связанных с содержанием арендованного имущества? Каким образом исчисляются налоги у арендодателя и арендатора при возмещении данных расходов? Как это отражается в бухгалтерском учете обеих сторон?

Заработная плата

Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в марте 2017 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

Режим работы, режим рабочего времени, график работы — что объединяет эти понятия и чем они отличаются? Какие факторы определяют выбор режима работы работников? Какие режимы рабочего времени применяют наниматели? Как производится оплата труда при сменном режиме работы и суммированном учете рабочего времени?

Изменения в исчислении подоходного налога, удерживаемого налоговыми агентами. Новшества в налогообложении доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, и иных физических лиц, самостоятельно уплачивающих подоходный налог.

Таможенное регулирование и ВЭД

Новшества в таможенной процедуре временного ввоза (допуска), предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Осуществление платежей при помещении товаров под данную процедуру. Завершение действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска).

Юридическая консультация

Как правильно оформить соглашение о неустойке? Как включить в договор условие о неустойке? Как определить ее размер?

Какие виды работ относятся к строительству? Какие процедуры закупок применяются при строительстве? В каких случаях проведение подрядных торгов, торгов или биржевых торгов не является обязательным?