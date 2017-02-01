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    • № 2, февраль 2017

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    Содержание RSS Подписка

    Новости. Статистика. Аналитика

    Обзор состояния экономики и финансов за январь-декабрь 2016 года

    Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

    Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

    Как восполнить дефицит оборотных средств?

    Какой будет денежно-кредитная и валютная политика в 2017 г.? Каковы пути ликвидации дефицита оборотных средств? Как определить степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами?

    МСФО в Беларуси: переход на новые стандарты

    МСФО и их Разъяснения, действующие на территории Республики Беларусь с 1 января 2017 г. Порядок составления, представления и публикации отчетности согласно МСФО.

    Планирование и анализ хозяйственной деятельности

    Как оценить финансовое состояние вновь созданной организации?

    Анализ активов организации. Анализ источников финансирования (пассивов) организации. Оценка ликвидности баланса. Анализ показателей рентабельности деятельности организации. Анализ показателей деловой активности.

    Управление затратами и их учет

    Учет операций по открытому факторингу

    Преимущества открытого факторинга. Обязательства организации по обязательной продаже валюты при совершении сделки с нерезидентом. Бухгалтерский учет и налогообложение открытого факторинга.

    Ценообразование

    Как правильно рассчитать цену на товар, приобретенный со скидкой с отпускной цены?

    Реализация товаров, приобретенных оптовыми организациями у организаций-производителей или импортеров на условиях предоставления скидки с отпускных цен. Особенности розничной торговли товарами, приобретенными у оптовых посредников.

    Налогообложение

    Что изменилось в порядке исчисления налога на недвижимость в 2017 году?

    Порядок уплаты налога на недвижимость в 2017 г. Льготы по данному налогу для организаций, применяющих УСН. Расчет налога на недвижимость по объектам, выявленным в результате инвентаризации.

    Расходы, возмещаемые при аренде: порядок налогообложения

    Каков порядок возмещения арендатором арендодателю расходов, связанных с содержанием арендованного имущества? Каким образом исчисляются налоги у арендодателя и арендатора при возмещении данных расходов? Как это отражается в бухгалтерском учете обеих сторон?

    Заработная плата

    О рабочем времени в марте 2017 года

    Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в марте 2017 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

    Как выбрать оптимальный режим работы для работников организации?

    Режим работы, режим рабочего времени, график работы — что объединяет эти понятия и чем они отличаются? Какие факторы определяют выбор режима работы работников? Какие режимы рабочего времени применяют наниматели? Как производится оплата труда при сменном режиме работы и суммированном учете рабочего времени?

    Подоходный налог - 2017: что изменилось?

    Изменения в исчислении подоходного налога, удерживаемого налоговыми агентами. Новшества в налогообложении доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, и иных физических лиц, самостоятельно уплачивающих подоходный налог.

    Таможенное регулирование и ВЭД

    Временный ввоз товаров в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС

    Новшества в таможенной процедуре временного ввоза (допуска), предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Осуществление платежей при помещении товаров под данную процедуру. Завершение действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска).

    Юридическая консультация

    Ответственность за неисполнение обязательств: как определить размер неустойки?

    Как правильно оформить соглашение о неустойке? Как включить в договор условие о неустойке? Как определить ее размер?

    О новых правилах регулирования закупок при строительстве в 2017 году

    Какие виды работ относятся к строительству? Какие процедуры закупок применяются при строительстве? В каких случаях проведение подрядных торгов, торгов или биржевых торгов не является обязательным?