Содержание

Новости. Статистика. Аналитика

Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

Какими основными нормативными правовыми актами необходимо руководствоваться субъектам лизинговых отношений? Чем выгодна лизинговая сделка? Как она оформляется?

Управление затратами и их учет

Формирование первоначальной стоимости основного средства при его поступлении. Отражение в учете поступления и выбытия основных средств. Налогообложение операций по движению этих активов.

Какие активы принимаются к учету в качестве основных средств? Какие документы нужно оформлять при поступлении и выбытии основных средств? Как правильно заполнить акт о приеме-передаче основных средств организации-сдатчику и получателю?

Ценообразование

Каким является норматив рентабельности при формировании тарифов на стоматологические услуги? Каков порядок включения в себестоимость таких услуг различных статей затрат? Какие предельные максимальные надбавки можно применить к установленным тарифам?

Как правильно рассчитать общую стоимость оказания услуг по перевозке груза? Из чего складывается тариф на оказание данных услуг? Какие затраты необходимо при этом учитывать?

Налогообложение

Какие ошибки при формировании затрат, учитываемых при налогообложении прибыли, допускают организации?

Порядок уплаты налога на доходы. Ставки этого налога. Представление и заполнение налоговой декларации по налогу на доходы. Вопросы, наиболее часто возникающие у плательщиков данного налога.

Заработная плата

Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в мае 2017 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

Обязан ли работодатель обеспечивать повышение квалификации и переподготовку работников? Каков порядок организации профессиональной подготовки, повышения квалификации, стажировки и переподготовки работников? Какие установлены гарантии работникам, в т. ч. совместителям, направляемым на обучение?

Таможенное регулирование и ВЭД

Порядок обращения за разрешением на допуск к процедуре международных дорожных перевозок (МДП) и пользованию книжками МДП и внесения в него изменений. Условия получения перевозчиками этого разрешения. Приостановление и прекращение действия разрешения на допуск к процедуре МДП и пользованию книжками МДП.