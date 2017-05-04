Содержание

Новости. Статистика. Аналитика

Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

В каких случаях оформляются ТТН-1 и ТН-2. О порядке их заполнения и внесения исправительных записей. Об учете бланков накладных.

Планирование и анализ хозяйственной деятельности

Что влияет на выгодность поставки? Как правильно определить доход от закупки?

Управление затратами и их учет

Порядок отражения выплаты дивидендов в бухгалтерском учете. Её осуществление иностранным учредителям. Уплата налога на прибыль и налога на доходы с сумм дивидендов.

Об изменениях в форме ЭСЧФ. О новых сроках выставления ЭСЧФ. О новшествах в порядке создания ЭСЧФ при возврате и ввозе-вывозе товаров, увеличении налоговой базы НДС, осуществлении комиссионной торговли, подписке на печатные СМИ и др.

Правовые основы возврата товара. Бухгалтерский и налоговый учет возврата качественного и некачественного товара.

Ценообразование

Как установить цену на товар исходя из цен конкурентов? Каков порядок формирования розничных цен на товары-индикаторы (хиты продаж)? Как правильно рассчитать розничную цену товара на основе цены приобретения?

Налогообложение

Порядок использования кассового оборудования и платежных терминалов. Сроки установки в кассовое оборудование СКНО.

Порядок внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности. Основания для исчисления арендной платы. Применение ее увеличенного размера. Представление налоговой декларации (расчета) по арендной плате.

Заработная плата

Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в июне 2017 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

Как правильно документально оформить предоставление материальной помощи на оздоровление? Каков порядок ее выплаты и налогообложения? Чем является предоставление материальной помощи на оздоровление — правом или обязанностью нанимателя?

Юридическая консультация

Что такое недобросовестная конкуренция? Какие действия относятся к ней? Какая реклама считается неэтичной? Как бороться с недобросовестной конкуренцией?

Установление требований к участникам процедуры закупки. Отклонение их предложений. Применение преференциальной поправки. Нарушение сроков проведения процедуры закупки.