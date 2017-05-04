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    • № 5, май 2017

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    Содержание RSS Подписка

    Новости. Статистика. Аналитика

    Обзор состояния экономики и финансов за январь-март 2017 года

    Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

    Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

    Порядок оформления ТТН-1 и ТН-2

    В каких случаях оформляются ТТН-1 и ТН-2. О порядке их заполнения и внесения исправительных записей. Об учете бланков накладных.

    Планирование и анализ хозяйственной деятельности

    Больше и дешевле или меньше, но дороже: что выбрать?

    Что влияет на выгодность поставки? Как правильно определить доход от закупки?

    Управление затратами и их учет

    Как правильно выплатить дивиденды юридическому лицу?

    Порядок отражения выплаты дивидендов в бухгалтерском учете. Её осуществление иностранным учредителям. Уплата налога на прибыль и налога на доходы с сумм дивидендов.

    Изменения в порядке создания и выставления ЭСЧФ

    Об изменениях в форме ЭСЧФ. О новых сроках выставления ЭСЧФ. О новшествах в порядке создания ЭСЧФ при возврате и ввозе-вывозе товаров, увеличении налоговой базы НДС, осуществлении комиссионной торговли, подписке на печатные СМИ и др.

    Учет и порядок возврата товара продавцу

    Правовые основы возврата товара. Бухгалтерский и налоговый учет возврата качественного и некачественного товара.

    Ценообразование

    Формирование розничных цен в условиях свободной конкуренции

    Как установить цену на товар исходя из цен конкурентов? Каков порядок формирования розничных цен на товары-индикаторы (хиты продаж)? Как правильно рассчитать розничную цену товара на основе цены приобретения?

    Налогообложение

    О новых сроках установки средств контроля налоговых органов (СКНО)

    Порядок использования кассового оборудования и платежных терминалов. Сроки установки в кассовое оборудование СКНО.

    Арендная плата за землю: есть вопросы

    Порядок внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности. Основания для исчисления арендной платы. Применение ее увеличенного размера. Представление налоговой декларации (расчета) по арендной плате.

    Заработная плата

    О рабочем времени в июне 2017 года

    Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в июне 2017 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

    Материальная помощь к отпуску: кому, когда и сколько?

    Как правильно документально оформить предоставление материальной помощи на оздоровление? Каков порядок ее выплаты и налогообложения? Чем является предоставление материальной помощи на оздоровление — правом или обязанностью нанимателя?

    Юридическая консультация

    Как избежать обвинений в недобросовестной конкуренции?

    Что такое недобросовестная конкуренция? Какие действия относятся к ней? Какая реклама считается неэтичной? Как бороться с недобросовестной конкуренцией?

    4 главные ошибки при проведении процедур государственных закупок

    Установление требований к участникам процедуры закупки. Отклонение их предложений. Применение преференциальной поправки. Нарушение сроков проведения процедуры закупки.