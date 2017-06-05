Содержание

Новости. Статистика. Аналитика

Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

Как скорректирован порядок приема банком платежных инструкций и расчетов платежными требованиями? Какие реквизиты и отметки должны содержать расчетные документы с 4 июля?

Порядок проведения расчетов наличными денежными средствами при приобретении физическими лицами товаров (работ, услуг) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как в организациях устанавливаются нормативные сроки службы и сроки полезного использования основных средств. Об изменении нормативных сроков службы основных средств, добавлении новых позиций в классификатор и иных новшествах. О начислении амортизации по уже числящимся в учете организации основным средствам, нормативные сроки службы которых изменились, после 1 мая 2017 г.

Управление затратами и их учет

Как вносятся исправления (изменения) в ранее выставленный ЭСЧФ. Об аннулировании ЭСЧФ с помощью одноименной функции. В каких случаях и в каком порядке формируется исправленный ЭСЧФ. Об особенностях составления и выставления дополнительного ЭСЧФ.

Порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете подписки на специализированные издания, периодику для личного пользования, иные издания.

Порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете операций по реализации товаров в кредит.

Ценообразование

Что может повлиять на величину цены (тарифа)? Кто может самостоятельно повышать цену на продукцию, тариф на оказание услуги? Как правильно произвести расчет и обосновать повышение цены?

Преимущества использования метода маржинального дохода в ценообразовании. Формирование отпускных цен на товары собственного производства и экономическое обоснование эффективности их реализации.

Налогообложение

Каков порядок исчисления и уплаты оффшорного сбора? Кто является его плательщиком? Кто освобождается от исчисления оффшорного сбора?

Заработная плата

Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в июле 2017 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

Юридическая консультация

Какие введены ограничения прав должников? Кто имеет право на бесспорное списание средств с расчетного счета должника? Какие полномочия появились у судебных исполнителей в части совершения исполнительных действий? Какой установлен размер удержаний из доходов должника?

Государственная регистрация субъектов хозяйствования. Признание государственной регистрации недействительной. Ликвидация субъекта хозяйствования.