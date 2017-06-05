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    • № 6, июнь 2017

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    Содержание RSS Подписка

    Новости. Статистика. Аналитика

    Обзор состояния экономики и финансов за январь–апрель 2017 года

    Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

    Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

    Банковский перевод: что нового?

    Как скорректирован порядок приема банком платежных инструкций и расчетов платежными требованиями? Какие реквизиты и отметки должны содержать расчетные документы с 4 июля?

    Что изменится в порядке безналичных расчетов с физическими лицами?

    Порядок проведения расчетов наличными денежными средствами при приобретении физическими лицами товаров (работ, услуг) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

    О новых нормативных сроках службы основных средств

    Как в организациях устанавливаются нормативные сроки службы и сроки полезного использования основных средств. Об изменении нормативных сроков службы основных средств, добавлении новых позиций в классификатор и иных новшествах. О начислении амортизации по уже числящимся в учете организации основным средствам, нормативные сроки службы которых изменились, после 1 мая 2017 г.

    Управление затратами и их учет

    Как исправить ошибку в ЭСЧФ?

    Как вносятся исправления (изменения) в ранее выставленный ЭСЧФ. Об аннулировании ЭСЧФ с помощью одноименной функции. В каких случаях и в каком порядке формируется исправленный ЭСЧФ. Об особенностях составления и выставления дополнительного ЭСЧФ.

    Как правильно отразить в учете подписку на журналы и газеты

    Порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете подписки на специализированные издания, периодику для личного пользования, иные издания.

    Реализация товаров в кредит: бухгалтерский учет и налогообложение

    Порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете операций по реализации товаров в кредит.

    Ценообразование

    Как обосновать повышение цен (тарифов)?

    Что может повлиять на величину цены (тарифа)? Кто может самостоятельно повышать цену на продукцию, тариф на оказание услуги? Как правильно произвести расчет и обосновать повышение цены?

    Формирование отпускных цен с использованием метода маржинального дохода

    Преимущества использования метода маржинального дохода в ценообразовании. Формирование отпускных цен на товары собственного производства и экономическое обоснование эффективности их реализации.

    Налогообложение

    Оффшорный сбор: особенности исчисления и практика уплаты

    Каков порядок исчисления и уплаты оффшорного сбора? Кто является его плательщиком? Кто освобождается от исчисления оффшорного сбора?

    Заработная плата

    О рабочем времени в июле 2017 года

    Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в июле 2017 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

    Юридическая консультация

    От долгов не убежишь: о новых мерах субсидиарной ответственности и ответственности должников

    Какие введены ограничения прав должников? Кто имеет право на бесспорное списание средств с расчетного счета должника? Какие полномочия появились у судебных исполнителей в части совершения исполнительных действий? Какой установлен размер удержаний из доходов должника?

    Декрет № 2: что изменится в порядке регистрации и ликвидации бизнеса?

    Государственная регистрация субъектов хозяйствования. Признание государственной регистрации недействительной. Ликвидация субъекта хозяйствования.