Содержание

Новости. Статистика. Аналитика

Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

Правовое регулирование и порядок преобразования государственных предприятий, его документальное оформление. Отдельные особенности такого преобразования и определение размера уставного фонда.

Какие организации могут производить такие расчеты. На какие цели юридические лица могут тратить наличную выручку в 2017 г. Какой установлен лимит расчета наличными деньгами между юридическими лицами. Как документально оформить эту операцию. Какая ответственность предусмотрена за нарушение порядка расчета наличными.

Какие изменения ждут клиентов банков в связи с переводом номеров счетов в международный формат. О причинах и преимуществах такого перехода. К чему следует готовиться работникам экономических служб и бухгалтерий юридических лиц. Об особенностях перехода на новые стандарты для физических лиц.

Управление затратами и их учет

Порядок реализации товаров с установленными сроками годности. Бухгалтерский и налоговый учет товаров с истекшими сроками годности. Документальное оформление списания таких товаров.

Преимущества электронной пропускной системы для контроля рабочего времени работников. Особенности бухгалтерского и налогового учета турникета и программного обеспечения.

На что стоит обратить внимание при составлении договора займа. Как в бухгалтерском и налоговом учете отразить операции по займу. Каков порядок учета разницы между стоимостью переданного и возвращенного предмета займа. Как отразить в бухгалтерском учете различные способы прекращения обязательств по займам.

Ценообразование

Как рассчитать цену на новый продукт. Какие способы следует применять при установлении цены на новые товары, разовую продукцию. Как формируются плановые затраты при ценообразовании на новые товары.

Заработная плата

Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в августе 2017 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

На основании каких документов удерживаются алименты. О доходах, из которых производится их удержание. О новом порядке расчета алиментов, их удержании и перечислении. Как операции по начислению и удержанию алиментов отражаются в бухгалтерском учете.

Основные вопросы, возникающие при тарификации и оплате труда водителей микроавтобусов и ответы на них.

Юридическая консультация

Порядок получения разрешения на размещение средств наружной рекламы. Требования, которым она должна соответствовать. Средства наружной рекламы, для размещения которых не требуется получать разрешение. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе.

Как доказать наличие упущенной выгоды и определить ее размер. В каких случаях упущенная выгода не подлежит взысканию.