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    • № 8, август 2017

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    Содержание RSS Подписка

    Новости. Статистика. Аналитика

    Обзор состояния экономики и финансов за январь-июнь 2017 года

    Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

    Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

    Секьюритизация — новый инструмент на финансовом рынке Беларуси

    Что такое секьюритизация и каковы перспективы ее применения на финансовом рынке Беларуси.

    Как произвести переоценку производственных запасов?

    Что относится к запасам товарно-материальных ценностей и какими способами оценивают запасы при их поступлении и отпуске в производство.

    Управление затратами и их учет

    Дегустация товаров: отражение в учете организации

    Как отразить в бухгалтерском учете расходы, связанные с дегустацией товаров и каков порядок их налогообложения? В каких случаях расходы по дегустации не могут быть отнесены к рекламным?

    Отходы производства: порядок учета, хранения и реализации

    Сбор, хранение, захоронение, перемещение и инвентаризация отходов производства. Их бухгалтерский и налоговый учет.

    Бизнес-планирование

    Анализ и оценка чувствительности показателей эффективности бизнес-проекта

    Анализ рисков, оценка чувствительности показателей эффективности бизнес-проекта к изменению различных факторов.

    Ценообразование

    О формировании цен на товары подсобного производства

    Строительная организация — подрядчик при выполнении строительно-монтажных работ использует продукцию подсобного производства. Необходимо ли в данной ситуации обосновывать цены на такую продукцию? Как правильно составить калькуляцию на нее? В каких случаях стоимость материала, изделия, конструкции, произведенных организацией-подрядчиком, включает сумму «входного» НДС по ресурсам, использованным при их изготовлении?

    Налогообложение

    Налогообложение выплат по договору подряда

    Как компенсировать подрядчику расходы, связанные с выполнением работы (оказанием услуги)? В каком порядке рассчитывается налогооблагаемая база по выплатам для расчета подоходного налога? Являются ли выплаты по договору подряда объектом для начисления страховых взносов в ФСЗН и Белгострах?

    В каких случаях НДС не подлежит вычету?

    Случаи, в которых плательщиками не производится вычет сумм входящего НДС.

    Заработная плата

    О рабочем времени в сентябре 2017 года

    Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в сентябре 2017 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

    Повышение зарплаты работникам: сколько нужно денег и где их взять

    Варианты расчета потребности в денежных средствах для повышения заработной платы работников. Возможные мероприятия по изысканию средств, необходимых для повышения средней заработной платы. Определение относительной экономии численности работников и экономии сумм заработной платы.

    Компенсация за разъездной характер работы: установление, бухучет и налогообложение

    Отличия командирования от разъездного характера работы. Алгоритм установления компенсации за разъездной характер работы и ее размеры. Бухгалтерский и налоговый учет такой компенсации.

    Юридическая консультация

    О предоставлении жилых помещений в общежитии

    Порядок предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда в общежитиях. Учет граждан, желающих получить такие помещения. Заселение людей в общежитие по ходатайству сторонней организации. Основные положения договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии. Источники возмещения убытков, связанных с содержанием общежитий.