Содержание

Новости. Статистика. Аналитика

Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

Что такое секьюритизация и каковы перспективы ее применения на финансовом рынке Беларуси.

Что относится к запасам товарно-материальных ценностей и какими способами оценивают запасы при их поступлении и отпуске в производство.

Управление затратами и их учет

Как отразить в бухгалтерском учете расходы, связанные с дегустацией товаров и каков порядок их налогообложения? В каких случаях расходы по дегустации не могут быть отнесены к рекламным?

Сбор, хранение, захоронение, перемещение и инвентаризация отходов производства. Их бухгалтерский и налоговый учет.

Бизнес-планирование

Анализ рисков, оценка чувствительности показателей эффективности бизнес-проекта к изменению различных факторов.

Ценообразование

Строительная организация — подрядчик при выполнении строительно-монтажных работ использует продукцию подсобного производства. Необходимо ли в данной ситуации обосновывать цены на такую продукцию? Как правильно составить калькуляцию на нее? В каких случаях стоимость материала, изделия, конструкции, произведенных организацией-подрядчиком, включает сумму «входного» НДС по ресурсам, использованным при их изготовлении?

Налогообложение

Как компенсировать подрядчику расходы, связанные с выполнением работы (оказанием услуги)? В каком порядке рассчитывается налогооблагаемая база по выплатам для расчета подоходного налога? Являются ли выплаты по договору подряда объектом для начисления страховых взносов в ФСЗН и Белгострах?

Случаи, в которых плательщиками не производится вычет сумм входящего НДС.

Заработная плата

Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в сентябре 2017 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

Варианты расчета потребности в денежных средствах для повышения заработной платы работников. Возможные мероприятия по изысканию средств, необходимых для повышения средней заработной платы. Определение относительной экономии численности работников и экономии сумм заработной платы.

Отличия командирования от разъездного характера работы. Алгоритм установления компенсации за разъездной характер работы и ее размеры. Бухгалтерский и налоговый учет такой компенсации.

Юридическая консультация

Порядок предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда в общежитиях. Учет граждан, желающих получить такие помещения. Заселение людей в общежитие по ходатайству сторонней организации. Основные положения договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии. Источники возмещения убытков, связанных с содержанием общежитий.