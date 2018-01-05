Национальный банк разъяснил особенности совершения операций с криптовалютами после вступления в силу Декрета № 8

13 февраля 2018, 10:48

Об этом заявил на расширенном заседании правления Национального банка заместитель Председателя правления Сергей Калечиц.

«Целый ряд положений Декрета № 8, особенно являющихся принципиально новыми для нашей экономики, требует значительной работы по их разъяснению общественности и субъектам экономики, а также доработки действующей нормативной базы», – пояснил С. Калечиц.

В этой связи Сергей Калечиц обратил внимание на несколько важных моментов.

Во-первых, единственным законным платежным средством на территории Беларуси остается белорусский рубль.

Во-вторых, сфера обращения токенов на территории страны будет ограниченной. «Декрет № 8 не предусматривает возможности совершать сделки по обмену токенов на объекты гражданских прав иные, чем белорусские рубли, иностранная валюта, электронные деньги, другие токены. Запрещается также использование иностранной валюты в расчетах между резидентами Беларуси в сделках с криптовалютами, за исключением операций с операторами криптоплатформ», – отметил он.

В-третьих, Декретом № 8 закреплен ряд мер, направленных на повышение правовой защищенности участников операций с токенами. Функции по контролю за деятельностью операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, возлагаются на государственные органы в соответствии с их компетенцией.

«В связи с этим банкам следует регламентировать контроль за совершением операций с криптовалютами и иными цифровыми знаками в рамках законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. Платежи юридических лиц за приобретаемые или отчуждаемые токены смогут осуществляться по сделкам, заключенным через резидентов Парка высоких технологий; платежи физических лиц - путем перечисления денежных средств на банковские счета или электронные кошельки владельцев токенов, операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют, зарубежных торговых площадок», – рассказал С. Калечиц.

С. Калечиц подчеркнул, что операции с токенами по своей сути являются высокорисковыми и носят, как правило, спекулятивный характер. Риски связаны с отсутствием четкого и понятного механизма формирования их цены, надлежащих гарантий по защите прав и законных интересов держателей токенов, в частности по погашению обязательств перед ними (в т.ч. при покупке токенов на зарубежных торговых площадках).

«Банкам следует повышать финансовую грамотность своих клиентов в данном вопросе, разъяснять им, что владельцы токенов берут на себя все возможные риски, совершая соответствующие операции», – заявил он.

Для минимизации рисков вовлечения банков в проведение подозрительных операций клиентов, защиты интересов физлиц, осуществляющих операции с цифровыми знаками, Национальным банком подготовлен проект соответствующего постановления правления.

Нормы Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения дополняются положениями об отнесении операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют к лицам, работе с которыми банком присваивается высокий риск по профилю клиента, а систематически осуществляемые клиентами банка финансовые операции с цифровыми знаками – к операциям повышенного риска. «Банк должен уделять таким клиентам повышенное внимание. Он должен проводить расширенные процедуры идентификации, чаще обновлять и верифицировать идентификационные данные, проводить мониторинг операций в режиме текущего контроля. Инструкция будет дополнена двумя признаками подозрительности, учитывающими особенности проведения банками расчетов денежными средствами по операциям клиентов, связанным с приобретением или отчуждением цифровых знаков (токенов)», – констатировал С. Калечиц.

Беларусь стала одной из первых стран, где начато практическое применение технологии блокчейн в работе банков. На ее основе в 2017 году реализованы прикладные задачи по ведению реестров банковских гарантий и операций с ценными бумагами на Белорусской валютно-фондовой бирже.

«В текущем году сфера применения технологии блокчейн будет расширена. Одной из наиболее важных задач является внедрение в банковскую деятельность смарт-контрактов (заключение коммерческих договоров в виде программного кода)», – сообщил С. Калечиц.

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