"Решать проблему долгов госпредприятий надо не за счет бюджета". Что предлагает Минфин

19 февраля 2018, 16:21

Решать проблему долгов предприятий госсектора надо не за счет бюджета, заявил первый заместитель министра финансов Максим Ермолович в интервью профильному журналу.

«Реструктуризация долгов государственных предприятий не должна оставаться какой-то постоянной статьей расхода бюджета. Это однозначный вывод, сделанный не Минфином, а главой государства. […] Организации обязаны оптимизировать затраты, выйти на рентабельную работу, находить новые рынки сбыта и т.д. Проще говоря, пришло время субъектам хозяйствования самостоятельно достигать коммерческой эффективности своей деятельности, в том числе рассчитываться по обязательствам перед банками», — отметил первый замглавы Минфина.

Ермолович напомнил, что бюджет принял участие в недопущении системного банковского кризиса в 2015−2016 годах, «купировав риски, связанные с неплатежеспособностью предприятий».

Ранее Ермолович рассказывал, что в 2015 году было «беспрецедентное давление на банки со стороны госпредприятий, которые в один миг перестали обслуживать и погашать свои кредиты». «Не все предприятия, но крупные испытали сложности с погашением и обслуживанием долгов. Минфину пришлось вмешиваться в этот процесс и проводить глубокую реструктуризацию обязательств предприятий через инструменты бюджетного кредитования. Мы фактически выдавали бюджетные кредиты на погашение этих обязательств, переводя долг предприятий перед банками на бюджет», — рассказал он. В 2015 году на эти цели ушло более 1,4 млрд долларов, в 2016-м — 400 млн, в нынешнем году всего 2 млн долларов.

Это позволило предотвратить банковский кризис и фактически стабилизировать ситуацию с долгами госпредприятий и работать им без требований банков к имуществу и счетам, пояснил эксперт.

В нынешнем интервью Ермолович напомнил, что тогда шел обмен проблемных активов на более качественные госбумаги, выдавались прямые бюджетные суммы займов.

«Сегодня уровень обслуживаемых кредитов банковского сектора стабилизирован. Пришло время других, более сложных механизмов решения имеющихся у организаций трудностей, которые не предусматривают участия бюджета», — отметил первый замминистра.

Речь идет о развитии рынка проблемных активов, и сейчас разрабатывается соответствующий нормативный акт. Цель, говорит Ермолович, «расширить спектр организаций, в том числе за счет введения специальных институтов, которые начнут действовать на рынке проблемных активов». Речь идет о возможности свободной купли-продажи долгов небанковским сектором, реализации залогов, взыскания имущества.

Ермолович признал, что тема эта «сложная, проблематичная, не лишенная определенных рисков», которые надо минимизировать.

Он рассказал, что планируется наделить Агентство по управлению активами дополнительными полномочиями, не ограничивая его работой с сельхозпредприятиями, ведь аналогичные трудности испытывают и промышленные, и строительные предприятия. «При этом наращивание компетенций агентства должно происходить не за счет новых бюджетных вливаний, а при помощи иных источников», — уверен первый замминистра.





Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY







