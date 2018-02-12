Налоги-2018: НДС

20 февраля 2018, 10:57

Освещаются изменения и дополнения, внесенные Указом Президента от 25.01.2018 № 29 в порядок исчисления НДС и выставления ЭСЧФ.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

● Налоговый кодекс (далее – НК)

● Указ Президента от 25.01.2018 № 29 «О налогообложении» (далее – Указ № 29)

ЭСЧФ. С 01.01.2018 ЭСЧФ не создается при ввозе на территорию Республики Беларусь товаров, освобождаемых в соответствии с законодательством от НДС, взимаемого таможенными или налоговыми органами.

Пример 1.

Организация ввозит медицинские изделия, которые в соответствии с подп. 1.5 п. 1 ст. 96 НК освобождаются от НДС. При ввозе таких изделий создавать ЭСЧФ не следует (абз. 2 подп. 2.3 п. 2Указа № 29).

ЭСЧФ не создается при безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав, обороты по передаче которых не признаются реализацией или объектом налогообложения НДС в соответствии с законодательством, но отражаются в налоговой декларации (расчете) по НДС согласно ч. 3 п. 24 ст. 107 НК.

Частью 3 п. 24 ст. 107 НК установлено, что при определении удельного веса, принимаемого для распределения налоговых вычетов, в сумму оборота включаются для целей п. 15 ст. 107 НК операции по безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав, не признаваемые реализацией или объектом налогообложения НДС.

В соответствии с п. 15 ст. 107 НК суммы НДС, предъявленные при приобретении либо уплаченные при ввозе товаров (работ, услуг), имущественных прав, приходящиеся на обороты по безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежат вычету в порядке, установленном для вычета НДС по товарам (работам, услугам), имущественным правам, облагаемым по ставке 20 %, независимо от того, облагается ли эта безвозмездная передача НДС.

Пример 2.

Организация безвозмездно передала имущество ее участнику (акционеру) в размере, не превышающем его взноса (вклада) в уставный фонд этой организации, при ее ликвидации.

Согласно подп. 2.2 п. 2 ст. 31 НК не признается реализацией товаров (работ, услуг), имущественных прав безвозмездная передача имущества организации ее участнику (акционеру) в размере, не превышающем его взноса (вклада) в уставный фонд этой организации, при ее ликвидации либо при выходе (исключении) участника из состава участников организации. При этом стоимость передаваемого имущества и размер взноса (вклада) участника (акционера) подлежат пересчету в доллары США по официальному курсу, установленному Национальным банком соответственно на дату передачи имущества и на дату внесения взноса (вклада).

При безвозмездной передаче такого имущества ЭСЧФ не создается (абз. 3 подп. 2.3 п. 2 Указа № 29).

ЭСЧФ не создается при осуществлении деятельности по производству продукции растениеводства (кроме цветов и декоративных растений), животноводства (кроме пушного звероводства), рыбоводства и пчеловодства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, освобождаемыми от НДС согласно п. 1 ст. 328 НК.

На основании п. 1 ст. 328 НК крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 3 лет со дня их госрегистрации в части деятельности по производству продукции растениеводства (кроме цветов и декоративных растений), животноводства (кроме пушного звероводства), рыбоводства и пчеловодства освобождаются от налогов, сборов (пошлин), установленных НК.

Пример 3.

Фермерское хозяйство, в отношении которого не истекло 3 года со дня его госрегистрации в части деятельности по производству продукции пчеловодства, реализовало продукцию пчеловодства.

В этом случае ЭСЧФ не создается (абз. 4 подп. 2.3 п. 2 Указа № 29).

С 01.01.2018 ЭСЧФ создается и направляется на Портал не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится день совершения операций:

● при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь;

● при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь у иностранных организаций в соответствии со ст. 92 НК (подп. 2.4 п. 2 Указа № 29).

Согласно п. 1 ст. 92 НК при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь иностранными организациями, не осуществляющими деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство и не состоящими в связи с этим на учете в налоговых органах Республики Беларусь, обязанность по исчислению и перечислению в бюджет НДС возлагается на состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь организации и ИП, приобретающих такие товары (работы, услуги), имущественные права;

● в случаях, не требующих выставления ЭСЧФ покупателю (получателю) в соответствии со ст. 1061 НК.

Согласно п. 8 ст. 1061 НК ЭСЧФ создается плательщиком и направляется на Портал без необходимости его выставления покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав при:

● реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав покупателям, не являющимся плательщиками НДС в Республике Беларусь;

● реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав иностранным организациям;

● реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, обороты по реализации которых освобождаются от НДС в соответствии со ст. 94 НК;

● реализации товаров, по которым исчисление НДС осуществляется в соответствии с особенностями, установленными п. 9 ст. 103 НК, неплательщикам НДС в Республике Беларусь, за исключением случаев, когда покупателем заявлено требование о предъявлении ЭСЧФ и указании ставки НДС, по которой облагается такой товар, и суммы НДС;

● реализации услуг заказчика (застройщика) в случаях, когда вознаграждение, определяемое в виде разницы между суммой средств с учетом НДС, причитающейся к получению по договору с третьим лицом (в т.ч. с дольщиком), и суммой фактически произведенных затрат с учетом НДС по строительству объекта, приходящихся на долю третьего лица (в т.ч. дольщика), отсутствует, а налоговая база НДС заказчика (застройщика) определяется как стоимость услуг заказчика (застройщика), определенная исходя из объема средств, предусмотренных на содержание заказчика (застройщика) проектно-сметной документацией на строительство объекта с учетом НДС, и рассчитанная пропорционально доле участия третьего лица (в т.ч. дольщика) в строительстве объекта;

● реализации экспортируемых транспортных услуг, обороты по реализации которых облагаются НДС по ставке в размере 0 %.

Льготы по НДС. В 2018 году освобождены от НДС обороты по реализации на территории Республики Беларусь работ по технической инвентаризации (проверке характеристик) принадлежащих юрлицам незарегистрированных эксплуатируемых капстроений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест и землеустроительных работ в отношении земельных участков, на которых такие объекты расположены (п. 3 Указа № 29).

Уплата НДС при оказании электронных услуг. Иностранные организации при оказании физлицам, в т.ч. ИП, услуг в электронной форме, местом реализации которых является территория Республики Беларусь, а также при осуществлении посреднической деятельности с участием в расчетах физлиц исчисление и уплату НДС производят ежеквартально без нарастающего итога с начала года по истечении каждого календарного квартала по всем операциям по реализации таких услуг в календарном квартале. Перечень указанных иностранных организаций размещается на официальном сайте МНС в сети Интернет (п. 8 Указа № 29).

Таким образом, осуществлено упрощение процедуры налогового администрирования при взимании НДС с иностранных организаций при оказании физлицам в Республике Беларусь услуг в электронной форме.

Продление срока применения нулевой ставки НДС. Установленный подп. 1.1.1 п. 1 ст. 102 НК до 01.01.2018 срок применения нулевой ставки НДС в отношении работ (услуг) по ремонту, техобслуживанию зарегистрированных в иностранных государствах транспортных средств, выполняемых на территории Республики Беларусь авторизованными сервисными центрами для иностранных организаций или физлиц, за исключением граждан Республики Беларусь, продлен до 31.12.2018 (п. 9 Указа № 29).

Определение налоговой базы НДС. Пунктом 10 Указа № 29 урегулирован порядок определения налоговой базы НДС, на которую влияет изменение курса инвалют.

Устанавливается порядок расчета налоговой базы НДС в ситуации, когда величина обязательства по договору (сумма белорусских рублей, эквивалентная инвалюте) определяется по курсу Национального банка на день оплаты.

В таком случае при получении предварительной оплаты в белорусских рублях налоговая база по НДС определяется как сумма полученных белорусских рублей.

Если оплата по договору на день отгрузки не поступила, то налоговая база по НДС определяется по курсу Национального банка на день отгрузки (на момент фактической реализации).

На суммы курсовых разниц, возникших с 01.01.2018, налоговая база НДС не будет корректироваться. До 2018 года налоговая база НДС на такие суммы корректировалась.

Пример 4.

В соответствии с договором стоимость товаров составляет 2 000 USD с оплатой в белорусских рублях по курсу Национального банка, установленному на дату оплаты. Товары отгружены 14.02.2018 (курс Национального банка на 14.02.2018 – 1,9918 руб. за 1 USD). Оплата была получена 16.02.2018 (курс Национального банка на 16.02.2018 – 1,9717 руб. за 1 USD). Налоговая база НДС составит 3 983,60 руб. (1,9918 × 2 000) и не будет уменьшаться на курсовую разницу в размере 40,20 руб. ((1,9918 – 1,9717) × 2 000).

Устанавливается также порядок расчета налоговой базы НДС в ситуации, когда величина обязательства по договору (сумма белорусских рублей, эквивалентная инвалюте) будет определяться не по курсу Национального банка на день оплаты или будет определяться по курсу Национального банка, но не на день оплаты.

В таком случае налоговая база НДС не корректируется только на суммы курсовых разниц, полученных при дооценке задолженности по курсу Национального банка с даты отгрузки до момента оплаты. Все прочие разницы участвуют при расчете налоговой базы НДС.

Пример 5.

В соответствии с договором стоимость товаров составляет 2 000 EUR с оплатой в белорусских рублях по курсу Национального банка, установленному на дату оплаты, с увеличением этого курса на 0,05 руб. Товары отгружены 14.02.2018 (курс Национального банка на 14.02.2018 – 2,4530 руб. за 1 EUR). Оплата была получена 16.02.2018 (курс Национального банка на 16.02.2018 – 2,4632 руб. за 1 EUR). Налоговая база НДС составит 4 906,00 руб. (2,4530 × 2 000), ее следует увеличить на 100 руб. (2 000 × (2,4632 + 0,05) – (2,4632 – 2,4530) × 2 000 – (2,4530 × 2 000)).

Моментом фактической реализации в отношении суммы разницы, увеличивающей (уменьшающей) налоговую базу, признается день ее получения.

В случае получения оплаты в белорусских рублях частями (прекращения обязательств в соответствующей части) сумма в инвалюте принимается в размере, исходя из эквивалента которого согласно договору произведена оплата (прекращено обязательство) в соответствующей части.

Порядок определения размера налоговой базы НДС не применяется в части контрактной стоимости при реализации предметов лизинга по договорам финансового лизинга.

Вычет НДС. Указом № 29 продлен до конца 2018 года на 60 дней срок отсрочки вычета сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров из-за пределов ЕАЭС.