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    • № 2, февраль 2018

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    Предельный норматив рентабельности на стройматериалы в Беларуси снизился до 20%

    23 февраля 2018, 11:11

    В Беларуси предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в цены на строительные материалы, изделия, конструкции, снизился до 20% к плановой себестоимости. 

    Соответствующее решение хзакреплено в постановлении Министерства архитектуры и строительства от 12 февраля 2018 года № 6, разработанном во исполнение поручения о недопущении значительного расхождения цен на строительные материалы, изделия и конструкции, а также в целях выполнения доведенных показателей по средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с использованием господдержки. 

    Корректировка предельных нормативов рентабельности с 25% до 20% для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации строительных материалов, изделий и конструкций необходима в целях недопущения значительного расхождения цен на стройматериалы, изделия и конструкции, а также для выполнения доведенных постановлением Совмина от 9 января 2018 года № 13 показателей средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с использованием государственной поддержки (без индивидуальных застройщиков).

    "Корректировка рентабельности не приведет к ухудшению финансового состояния предприятий, поскольку в настоящее время в условиях жесткой конкуренции предприятия снижают уровень рентабельности в целях реализации производимых строительных материалов, изделий и конструкций", - пояснили в министерстве.

    Документом также исключается установление предельного норматива в размере 5% к плановой себестоимости на стройматериалы, изделия и конструкции, производимые в Беларуси юрлицами и ИП для реализации и для собственного использования, за исключением строительства хозяйственным способом, в целях строительства жилых домов, финансирование которых осуществляется полностью или частично за счет бюджетных средств.

    Необходимость исключения этого пункта объясняется тем, что, согласно информации производителей строительных материалов, изделий и конструкций, с введением предельного норматива рентабельности в 5% усложнился бухгалтерский учет.

    "То есть в случае, если цены сырья и материалов, используемых при изготовлении изделий для жилья с господдержкой, коммерческого жилья и на прочие цели, отличаются, требуется раздельный учет их производства, в том числе учет прихода и списания сырья и материалов. Также сложно контролировать поставщиков материалов на предмет соответствия цены требованиям постановления", - отметили в министерстве.

     

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала БЕЛТА 

     


     

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