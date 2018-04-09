Изменены правила заключения и исполнения договоров стройподряда

13 апреля 2018, 14:06

Правила заключения и исполнения договоров строительного подряда скорректированы в соответствии с постановлением Совета Министров от 10.04.2018 № 274.

График поставки оборудования подрядчиком, если договором предусмотрено, что поставку оборудования осуществляет подрядчик, будет прилагаться к договору строительного подряда и являться его неотъемлемой частью.

Правила дополнены списком обязанностей генподрядчика при строительстве объектов «под ключ» по договору, заключенному на основании утвержденной предпроектной (предынвестиционной) документации. Он обязан по договорной (контрактной) цене:

получить исходную и разрешительную документацию;

обеспечить выполнение работ по проектированию, строительству;

выполнить часть функций заказчика по управлению строительством, переданных ему на основании договора;

обеспечить выполнение пусконаладочных работ, работ по приемке объекта в эксплуатацию и передаче его заказчику.

Повышен уровень ограничения по размеру текущего аванса по объектам, финансируемым с привлечением бюджетных средств, который не должен превышать 70 % (ранее – не более 50 %) стоимости строительных работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце, за вычетом суммы целевого аванса на материальные ресурсы, включаемые в договорную (контрактную) цену подрядных работ, предусмотренного к освоению в этом месяце.

С 3 до 4 месяцев увеличены сроки освоения полученных в виде целевых авансов бюджетных средств с даты их получения.

Расширен перечень материальных ресурсов, на приобретение которых в договоре может предусматриваться выплата целевых авансов. Теперь выплата целевых авансов предусматривается и при приобретении

арматурной стали и металлопроката для сборных и монолитных железобетонных изделий и конструкций,

запорной арматуры,

кабельной продукции,

предварительно-изолированной продукции (трубы, соединительные детали, фитинги, тройники, арматура),

пускорегулирующей аппаратуры,

распределительных шкафов,

фасадных систем,

элементов воздушных линий.

В список наружных и внутренних инженерных систем, закупка комплектующих и материалов для устройства которых предусматривает выплату целевых авансов, включены системы газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водопровода, канализации, автоматизации технологических процессов, связи, радио и телевидения, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, контроля и управления доступа, электроосвещения.

Постановление вступает в силу с 14.04.2018.

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