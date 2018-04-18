Повышаются ставки единого налога с ИП и иных физлиц за розничную торговлю, организацию общественного питания и оказание услуг в Минске 18 апреля 2018, 10:30 Решением Минского городского Совета депутатов от 30.03.2018 № 29 установлены новые ставки единого налога с ИП и иных физлиц при оказании услуг, осуществлении розничной торговли товарами и общественного питания через объекты общественного питания (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивного коктейля и табачных изделий). Размер ставок единого налога с ИП, осуществляющих розничную торговлю товарами и общественное питание через объекты общественного питания, зависит от места реализации товаров. Выделяют 3 варианта возможных мест: на торговых местах, в развозной и разносной торговле; в торговых объектах (за исключением передвижных средств развозной и разносной торговли); в иных предусмотренных законодательством формах торговли без (вне) торгового объекта. Например, ставки единого налога с ИП составят: за розничную торговлю продовольственными товарами (за исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков и др.) – 117 руб. (ранее – 109 руб.) при первом варианте реализации товаров, 134 руб. (ранее – 125 руб.) и 160 руб. (ранее – 149 руб.) при втором и третьем вариантах соответственно;

за розничную торговлю хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком и молочной продукцией – 51 руб. (ранее – 48 руб.) при первом и втором вариантах реализации товаров, 61 руб. (ранее – 57 руб.) при третьем варианте;

за розничную торговлю картофелем, овощами, плодами, ягодами, арбузами, дынями, виноградом – 82 руб. (ранее – 77 руб.) при первом варианте реализации товаров, 92 руб. (ранее – 86 руб.) и 118 руб.(ранее – 110 руб.) при втором и третьем вариантах соответственно;

за розничную торговлю автомототранспортными средствами – 359 руб. (ранее – 337 руб.) при первом и втором вариантах реализации товаров, 470 руб. (ранее – 439 руб.) при третьем варианте;

за розничную торговлю строительными материалами – 136 руб. (ранее – 127 руб.) при первом и втором вариантах реализации товаров, 163 руб. (ранее – 153 руб.) при третьем варианте;

за осуществление общественного питания через объекты общественного питания (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивного коктейля и табачных изделий) – 152 руб. (ранее – 142 руб.) независимо от места реализации. Отдельным перечнем определены соответствующие ставки единого налога с ИП, реализующих товары на территории ряда торговых центров и рынков, среди которых: «Европа» (ул. Сурганова, 57а), «Силуэт» (ул. В.Хоружей, 1а), «Импульс» (ул. В.Хоружей, 2), «Корона» (ул. Кальварийская, 24), «Замок» (пр. Победителей, 65), «Арена Сити» (пр. Победителей, 84), центральный рынок строительных материалов (ул. Уручская, 19), ООО «Торговый дом «Ждановичи» (ул. Тимирязева, 114–129), «Галилео» (ул. Бобруйская, 6), «Скала» (ул. П.Глебки, 5) рынок «Свелта» (ул. Малинина, 35а) и др. Например, ставки единого налога с ИП составят:Отдельным перечнем определены соответствующие ставки единого налога с ИП, реализующих товары на территории ряда торговых центров и рынков, среди которых: «Европа» (ул. Сурганова, 57а), «Силуэт» (ул. В.Хоружей, 1а), «Импульс» (ул. В.Хоружей, 2), «Корона» (ул. Кальварийская, 24), «Замок» (пр. Победителей, 65), «Арена Сити» (пр. Победителей, 84), центральный рынок строительных материалов (ул. Уручская, 19), ООО «Торговый дом «Ждановичи» (ул. Тимирязева, 114–129), «Галилео» (ул. Бобруйская, 6), «Скала» (ул. П.Глебки, 5) рынок «Свелта» (ул. Малинина, 35а) и др. Ставки налога с ИП при оказании услуг (выполнении работ) также повышаются. К примеру: 215 руб. (ранее – 201 руб.) – за техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов, восстановление резиновых шин и покрышек; диагностирование транспортных средств, буксировка транспортных средств, оказание технической помощи в пути;

126 руб. (ранее – 118 руб.) – за производство кино- и видеофильмов, видеосъемка событий;

99 руб. (ранее – 93 руб.) – за услуги парикмахерских и салонов красоты, татуировка, пирсинг, нательная живопись, перманентный макияж;

168 руб. (ранее – 157 руб.) – медицинская, в том числе стоматологическая, практика; прочая деятельность по охране здоровья человека. Также ставки единого налога с физлиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Беларуси, при реализации товаров, оказании услуг (выполнении работ);

ставки единого налога с иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Беларуси, при осуществлении по специальным разрешениям, выдаваемым в соответствии с законодательными актами, разовой реализации (не более пяти дней в календарном месяце) на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах товаров. Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» Также решением Минского городского Совета депутатов определены: Тематика: Налогообложение, Бизнес Все новости Новости по теме: Беларусь в I квартале получила Br3,1 млн от "налога на Google"

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