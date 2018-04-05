20 апреля 2018, 12:37

13 апреля принято постановление Совета Министров № 286 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30 и от 30 июня 2014 г. № 637».

Указанным постановлением внесены изменения и дополнения в Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утв. постановлением Совета Министров от 15.01.2004 № 30 (далее – Правила).

При подготовке документа учтены изменения, происшедшие в законодательстве, сложившаяся в республике практика проведения расследований несчастных случаев на производстве (далее – несчастный случай) и профессиональных заболеваний, а также судебная практика рассмотрения разногласий по данным вопросам.

К основным изменениям можно отнести следующие.

1. Установлено, что несчастные случи, происшедшие с работниками-гражданами при следовании их к месту служебной командировки и обратно по территории государств – участников СНГ, подлежат расследованию в соответствии с законодательством, т.е. Правилами . Это вызвано тем, что Соглашением о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками при нахождении их вне государства проживания, подписанным главами правительств стран Содружества Независимых Государств 09.12.1994, данный вопрос не урегулирован.

2. Уточнены особенности проведения расследования несчастного случая, когда страхователем работающего является физлицо.

3. Также определены обязанности организации, не являющейся страхователем потерпевшего, на территории которой произошел несчастный случай, по организации его расследования (ранее такие обязанности Правилами были установлены только для страхователей).

Значительная часть несчастных случаев происходит на территории организаций, не являющихся страхователем потерпевшего, куда он был направлен для выполнения задания страхователя. В подобной ситуации большинство действий расследования проводится непосредственно на территории такой организации: обследование состояния условий и охраны труда на месте происшествия несчастного случая, фотографирование места происшествия несчастного случая, поврежденного объекта, составление схем, эскизов, опрос потерпевших (по возможности), свидетелей, должностных и иных лиц, изучение необходимых документов.

Вместе с тем, ранее п. 11 Правил регламентированы только обязанности страхователя по обеспечению проведения расследования несчастного случая. В этой связи в действующей редакции п. 11 Правил установлены аналогичные со страхователем обязанности и для организации, на территории которой произошел несчастный случай.

4. С учетом сложившейся практики в п. 16 Правил расширен круг лиц, имеющих право принимать участие в расследовании несчастного случая или профессионального заболевания в случае гибели потерпевшего, знакомиться у страхователя с документами расследования несчастного случая, профессионального заболевания, а также получать от него копии этих документов, за счет включения в него супруга (супруги) погибшей (погибшего).

5. Правила дополнены п. 251 , которым определено, что если в ходе расследования установлено, что несчастный случай не подпадает под действие Правил , то результаты расследования оформляются страхователем актом служебного расследования произвольной формы. Ранее, порядок оформления результатов расследования подобных случаев не был урегулирован Правилами

6. Изменены сроки проведения специальных расследований несчастных случаев и оформления их результатов. Кроме того, установлены обстоятельства, при которых Департамент может вместо проведения специального расследования делегировать страхователю право самостоятельного проведения расследования группового несчастного случая (ранее это допускалось только в отношении несчастных случаев, приведших к тяжелой производственной травме, либо со смертельным исходом). Также конкретизирован порядок назначения экспертиз при проведении специальных расследований.

7. Установлен одногодичный срок на обжалование заключения государственного инспектора труда Департамента о несчастном случае во внесудебном порядке (у вышестоящих должностных лиц Департамента), тогда как ранее этот срок составлял три года.

8. Внесены также изменения в порядок установления профессионального характера хронических заболеваний. Ранее профессиональный характер хронических профессиональных заболеваний мог устанавливаться медико-экспертной комиссией (далее – МЭК) республиканского и врачебно-консультационными комиссиями (далее – ВКК) областных центров профессиональной патологии, областных и городских кожно-венерологических диспансеров, а также ВКК других организаций здравоохранения, где имеется врач-профпатолог. Теперь этим правом наделены только МЭК, при этом разработка положения о МЭК и утверждение ее состава возложено на Министерство здравоохранения. Изменены порядок и сроки обмена информацией, необходимой для расследования профессионального заболевания, между организациями здравоохранения.

Закреплена норма, что заключение МЭК может быть обжаловано пациентом (лицом, представляющим его интересы), страхователем и страховщиком только в суде.