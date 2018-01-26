В Беларуси не хватает 60 тыс. работников. Кто в дефиците и какие зарплаты им обещают

23 апреля 2018, 9:22

Рекордно выросло число вакансий, сейчас не хватает почти 61 тыс. работников. Большинство предложений нанимателей – около 60% – по рабочим.

Гродненская область: от 4400 руб. для главного инженера на стройку БелАЭС

В Гродно требуется руководитель народной эстрадной студии «Акварель» с опытом работы не менее трех лет. Зарплата – от 305 руб. Аналогичную сумму предлагают экономисту и звукооператору в Гродненском городском центре культуры, повару в яслях-саду, школьному уборщику и архивисту в Государственном архиве.

Вакансии с наиболее высокой зарплатой в регионе предлагают на площадке строительства Белорусской АЭС. Здесь требуются главный инженер и пять заместителей директоров. Специалистам обещают зарплату от 4400 руб. Также есть место начальника цеха по обращению с радиоактивными отходами. Будущему сотруднику предоставляют квартиру и зарплату от 2516 руб. Кроме того, на сайте общереспубликанского банка вакансий есть объявление, где указано, что на площадку ищут 10 начальников управления. Платить обещают от 2500 руб.

Гомельская область: самая большая зарплата – 3590 руб.

На минимальную зарплату от 305 руб. жлобинское предприятие «Металлургторг» ищет водителя автомобиля со средним специальным образованием. Из дополнительных требований –права категории B и C. Аналогичную оплату труда обещают санитару или санитарке в Жлобинской ЦРБ, речицкому слесарю-сантехнику, животноводув ОАО «Туровщина», экспедитору по перевозке грузов с желательным знанием узбекского языка и машинисту сцены в гомельском Дворце детей и молодежи.

В «Белоруснефть» требуется начальник по внешнеэкономической деятельности с зарплатой от 2120 руб. У соискателя должен быть стаж работы на руководящих должностях и опыт в организации и проведении международных встреч и переговоров. Желательно, чтобы будущий сотрудник владел испанским и английским языками.

Самую высокую зарплату обещают начальнику производства ликеро-водочных изделий в компании «Сябры» – 3590 руб.

Могилевская область: минималку обещают и полеводу, и ведущему энергетику

Быховский консервно-овощесушильный завод разместил сразу несколько вакансий с зарплатой от 305 руб. Тут требуются варщик, оформитель готовой продукции, подготовитель пищевого сырья и материалов, укладчик-упаковщик и бланшировщик.

Также требуются полевод в сельскохозяйственный комплекс, главный бухгалтер в отдел образования, спорта и туризма Быховского райисполкома, ведущий энергетик, раздатчик нефтепродуктов и кассир торгового зала. Всем специалистам обещают минимальную зарплату.

В Бобруйский мясокомбинат ищут заместителя директора по производству. Он будет организовывать «своевременный выпуск качественной продукции» и получать за свою работу от 1700 руб. 2 тыс. руб. обещают водителю автомобиля в городе Горки.

Витебская область: от 1700 руб. для спортсмена-инструктора

В городской центр дополнительного образования детей и молодежи на минималку требуется педагог с высшим образованием. Из дополнительных требований – «иностранные языки, журналистика, менеджмент, экономика». В учреждении свободны три места с этой должностью. На 0,25 ставки в центр коррекционно-развивающего обучения ищут невролога. Зарплата – от 110 руб. Также в регионе свободны вакансии школьного столяра на полторы ставки, уборщика, пекаря с возможностью обучения, бармена и швеи.

Наиболее оплачиваемые вакансии в регионе – спортсмен-инструктор в мини-футбольный клуб «Витэн-Орша» с зарплатой от 1700 руб. и заместитель директора Витебского филиала РУП «Белтаможсервис» с зарплатой от 1750 руб.

Минск и Минская область: командиру самолета готовы платить 20 000 руб

На минимальную зарплату в Минске ищут почтальона на 0,66 ставки, инструкторапо лечебной физкультуре, повара или комплектовщика.

Высокую оплату труда предлагают в индустриальном парке «Великий Камень». Например, директору, который свободно владеет китайским языком, заплатят от 6000 руб. Компания JYSK ищет директора с опытом работы на руководящих должностях в сфере розничной торговли. Соискатель должен свободно владеть литовским и английским. Зарплата – от 17 000 руб. Однако больше всего в регионе обещают командиру воздушного судна – 20 000 руб.

Брестская область: монтеру пути и инкассатору предлагают минималку

На минимальную зарплату от 305 руб. требуются монтер пути в Лунинец, полевод, токарь на трактороремонтный завод. «Пинсксовхозстрой» ищет на работу облицовщика-плиточника, арматурщика и штукатура. Минималку также предлагает лунинецкий Белагропромбанк, где открыта вакансия старшего инкассатора. У соискателя должен быть опыт работы в службе инкассации от одного года, желательно прохождение службы в Вооруженных силах РБ.

Комплекс по выращиванию шампиньонов «Грибная страна» ищет инженера-технолога по сбору. Будущий сотрудник должен владеть техникой селективного сбора, иметь опыт работы не менее пяти лет. Зарплата – от 2000 рублей. Аналогичную сумму на этом же предприятии обещают инженеру-технологу по выращиванию.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов TUT.BY