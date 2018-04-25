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    • № 5, май 2018

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    Белорусам обещали к 1 апреля зарплату в 1 000 руб. Сколько получаем на самом деле

    25 апреля 2018, 8:55

    Средняя зарплата в Беларуси в марте составила 926,8 руб., сообщает Белстат.

    В феврале среднестатистический белорус зарабатывал 850,4 руб.

    В пересчете по средневзвешенному курсу доллара за март средняя зарплата составила почти 474 USD (в феврале  почти 431 USD, в январе  432 USD, в декабре прошлого года  495 USD).

    Больше всего в прошлом месяце зарабатывали минчане  1 364,9 руб. в среднем, а меньше всего  жители Витебской области (764,8 руб.). В Брестской области средние заработки в марте составили 784,1 руб., в Гомельской  818,3 руб., в Гродненской  779,4 руб., в Минской  895,2 руб., а в Могилевской  765,1 руб.

    В январе-марте этого года средняя зарплата в Беларуси составила 880,8 руб. в месяц.

    Ранее Президент поручил правительству восстановить к концу первого квартала среднюю зарплату на уровне 1 000 руб., а в течение года – «превзойти этот показатель». При этом зарплату в 1 000 руб. в декабре «две трети населения практически не видели», заявил глава государства 2 марта, заслушивая отчет Правительства, Национального банка, облисполкомов и Мингорисполкома об итогах работы экономики страны за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

    Напомним, в январе средние заработки упали до 859 руб. после декабрьского скачка.

    При этом президент поставил задачу перед правительством  «жизнь наших людей должна быть одинаково комфортной в любом городе и районе». «Желание нормально жить и растить детей, возможность трудиться, с интересом и с пользой потратить заработанное должны быть в любом уголке нашей страны»,  подчеркнул глава государства.

    24 апреля Президент во время выступления с посланием народу и парламенту заявил, что зарплата населения должна напрямую зависеть от эффективности организации производства.

    «Это непростая задача. Должны быть задействованы все возможные механизмы для создания в реальном секторе условий, в которых способный и трудолюбивый человек найдет себе применение», — сказал он и подчеркнул, что создание высокопроизводительных рабочих мест, где достойную зарплату можно зарабатывать, а не получать,  критерий оценки работы органов власти на местах.

    Напомним, номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов портала TUT.BY 

     

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