Определены услуги, которые «тунеядцы» будут оплачивать по полной стоимости

26 апреля 2018, 14:19

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 24.04.2018 № 314.

Согласно документу, граждане, включенные в соответствии с п. 5 Декрета от 02.04.2015 № 3 «О содействии занятости населения» в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивают по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, следующие коммунальные услуги: горячее водоснабжение (с 01.01.2019), газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение (с 01.10.2019).

Включение в список теплоснабжения означает, что его стоимость для незанятых в экономике может вырасти в пять раз. В соответствии с постановлением Совмина от 5 января 2018 № 7 в 2018 году тариф на гигакалорию тепловой энергии, используемой для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения установлен в 16,9259 рубля. Тариф с полным возмещением затрат установлен в 81,42 рубля. Фактически это означает, что затраты на ЖКУ для так называемых тунеядцев вырастут на сумму, которая значительно превосходит размер сбора на финансирование госрасходов, предусматривавшегося Декретом Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» .

При этом неясно как расчетные центры ЖКХ будут начислять оплату, если в квартире или доме зарегистрированы как занятые, так и незанятые в экономике граждане.

В начале апреля первый заместитель Министра труда и социальной защиты Андрей Лобович уточнил, что решением правительства определен исчерпывающий перечень граждан, считающихся занятыми в экономике. «Если вкратце, то это легально работающие граждане, трудовые отношения которых оформлены трудовыми договорами, контрактами, а также выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, ИП, адвокаты, нотариусы, ремесленники, лица, занимающиеся агротуризмом, а также деятельностью без регистрации ИП с уплатой единого налога. Также занятыми в экономике определены граждане, осуществляющие творческую деятельность в качестве творческого работника, статус которого подтвержден творческим союзом или профессиональным сертификатом творческого работника», – перечислил чиновник.

Также в перечне получающие образование на дневной форме и на дому, за исключением дополнительного образования, те, кто занимаются производством продукции растениеводства, животноводства, за исключением областных центров и Минска, на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, к занятым отнесены матери и отцы детей до 7 лет, детей-инвалидов до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей.

А.Лобович подчеркнул, что лица, работающие и обучающиеся за границей, должны будут уведомить об этом комиссию по трудоустройству, чтобы не быть причисленными к не занятым в экономике.

Кроме того, для определенных категорий граждан предусмотрен «льготный» полугодовой период после ухода с работы или в случае сокращения по решению нанимателя, во время которого они будут считаться занятыми в экономике.

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