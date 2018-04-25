Минфин разъяснил порядок приема денежных средств страховыми организациями

2 мая 2018, 12:00

Порядок приема наличных денежных средств и денежных средств в случае осуществления расчетов в безналичной форме посредством банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг определен Положением о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр, утв. постановлением Совета Министров и Национального банка от 06.07.2011 № 924/16 (далее – постановление № 924/16, Положение № 924/16).

В соответствии с п.3 Положения № 924/16 юрлица и ИП при продаже товаров, (работ, услуг) принимают наличные денежные средства и (или) банковские платежные карточки (в т.ч. при внесении авансовых платежей, предварительной оплаты, задатка и денежных средств, принимаемых в качестве залога) с использованием кассового оборудования, модели (модификации) которого включены в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, и (или) платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь и Положением № 924/16. Пунктом 31 Положения № 924/16 определены случаи, когда юрлица и ИП вправе принимать наличные денежные средства при продаже товаров (работ, услуг) без использования кассового оборудования и (или) платежных терминалов. Отношения по страхованию в Республике Беларусь регулируются Указом Президента от 25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности» и положениями главы 48 Гражданского кодекса.

В соответствие с нормами указанных НПА страхование осуществляется на основании договора страхования, который, если иное не установлено законами или актами Президента, должен быть заключен в письменной форме. Существенными условиями при заключении договора страхования, наряду с иными, являются: размер страховой суммы, сумма страхового взноса и срок его уплаты, а также срок действия договора. Договор страхования вступает в силу со дня уплаты страхового взноса (страховой премии) или первой его части. При этом документами, удостоверяющими заключение договора, являются страховые полисы (свидетельства, сертификаты), а также квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) формы 1-СУ и квитанции о приеме наличных денежных средств по обязательному страхованию строений, принадлежащих гражданам, формы 1-СУо.

Согласно пункту 2 Инструкции об определении обязательных реквизитов страхового полиса (свидетельства, сертификата), порядка его заполнения и использования, утв. постановлением Минфина от 20.06.2014 № 37, страховой полис (свидетельство, сертификат) является бланком документа с определенной степенью защиты и должен содержать обязательные реквизиты, в числе которых: страховой взнос (страховая премия) (цифрами); сроки уплаты страхового взноса (страховой премии) (цифрами); порядок уплаты страховых взносов (страховой премии) (наличным или безналичным путем, единовременно или в рассрочку).

Постановлением Минфина от 29.11.2007 № 174 «Об установлении форм 1-СУ «Квитанция о приеме наличных денежных средств (страховых взносов)», 1-СУо «Квитанция о приеме наличных денежных средств по обязательному страхованию строений, принадлежащих гражданам», и утверждении Инструкции по заполнению и использованию квитанций формы 1-СУ «Квитанция о приеме наличных денежных средств (страховых взносов)» и формы 1-СУо «Квитанция о приеме наличных денежных средств по обязательному страхованию строений, принадлежащих гражданам» и о внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства финансов Республики Беларусь» (далее – постановление № 174) установлены: форма 1-СУ «Квитанция о приеме наличных денежных средств (страховых взносов)»; форма 1-СУо «Квитанция о приеме наличных денежных средств по обязательному страхованию строений, принадлежащих гражданам».

В соответствии с п.3 Инструкции по заполнению и использованию квитанций формы 1-СУ «Квитанция о приеме наличных денежных средств (страховых взносов)» и формы 1-СУо «Квитанция о приеме наличных денежных средств по обязательному страхованию строений, принадлежащих гражданам», утвержденной постановлением № 174, формы квитанций являются бланками документов с определенной степенью защиты и изготавливаются в порядке, установленном законодательством.

Учитывая изложенные, в случае осуществления страховой деятельности с выдачей страховых полисов (свидетельств, сертификатов), квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) формы 1-СУ и квитанции о приеме наличных денежных средств по обязательному страхованию строений, принадлежащих гражданам, формы 1-СУо, прием наличных денежных средств согласно подпункту 31.17 пункта 31 Положения № 924/16 осуществляется без использования кассового оборудования и платежных терминалов.

Вместе с тем, учитывая, что бланки страховых полисов (свидетельств, сертификатов) в качестве обязательных реквизитов содержат указание на сумму, сроки и порядок уплаты страховых взносов, а также то, что бланки страховых полисов (свидетельств, сертификатов) и квитанций относятся к бланкам строгой отчетности, которые изготавливаются в порядке, установленном Положением об основных требованиях, предъявляемых к уровню защищенности бланков строгой отчетности, а также специальным материалам для защиты их от подделки, утв. постановлением Минфина от 01.03.2002 № 29, имеют элементы (средства) защиты от подделки, и (или) идентификационный номер, нанесенный при их изготовлении, а также принимая во внимание нормы п.31 Положения № 924/16, прием денежных средств при осуществлении в установленном законодательством порядке расчетов в безналичной форме посредством банковских платежных карточек или их реквизитов может осуществляться с применением в установленном порядке указанных документов без использования кассового оборудования.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала сайта Минфина