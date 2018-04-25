Скупают холодильники и телевизоры, экономят на фруктах и овощах. Как изменились траты белорусов

3 мая 2018, 11:41

Белорусы стали чаще покупать телевизоры и автомобили, но экономят на фруктах и овощах.

Об этом свидетельствуют данные Белстата по продаже отдельных товаров организациями торговли в первом квартале этого года.

Запасаются телевизорами и морозильниками, но потеряли интерес к цементу

Белорусы стали чаще покупать телевизоры: в январе-марте этого года — 52 419 штук. Это на 69,6% больше, чем годом ранее. Заметно выросли за год продажи автомобилей — на 41,1% (до 7 017 единиц), дизельного топлива — на 22,7% (до 165 139,3 тонн), стиральных машин и машин для сушки одежды — на 39,6% (до 32 805), холодильников и морозильников — на 17,2% (до 27 192 штук).

Продажи одежды за год выросли на 20,4%, а обуви — на 8,6%. Фармацевтических товаров приобрели в январе-марте этого года на 13% больше, чем за аналогичный период 2017-го, а парфюмерии и косметики — на 14,2% больше.

Стройматериалов в целом белорусы тоже стали больше покупать — на 6%. К примеру, пиломатериалов в первом квартале приобрели на 2,3% больше, а керамической плитки — на 5,4%. При этом существенно упали продажи цемента — на 60%: с 13 132,7 до 5 254,5 тонн.

Экономят на сахаре и фруктах

Продажи свежих фруктов и орехов упали на 1,8%. К примеру, свежих яблок купили в январе-марте на 15,7% меньше, чем годом ранее. Меньше приобрели белорусы также свежих овощей и грибов — на 1,2%. Так, продажи свежего картофеля сократились за год на 14,7%, а свежих огурцов — выросли на 23,2%.

Мяса и мясопродуктов в первом квартале этого года в целом купили на 8,5% больше, чем год назад. Но если продажи свинины выросли на 8,1%, то говядины — упали на 0,7%.

Рыбы приобрели в январе-марте этого года на 5,7% больше, чем год назад. Сахара и сахарозаменителей купили на 19,8% меньше, а риса — на 4,2% меньше.

Переходят с «чернил» на виноградное вино и коньяк

В первом квартале этого года белорусы купили на 8,8% меньше плодового вина, а виноградного — на 17,7% больше. Также выросли продажи слабоалкогольных напитков — на 31,5%, ликера — на 31,4%, коньяка и бренди — на 29,2%, игристых вин и шампанского — на 18,6%, пива — на 5,7%, водки — на 2,1%.



Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY





