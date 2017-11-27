Как будут платить за жилищно-коммунальные услуги трудоспособные граждане, не желающие трудиться?

7 мая 2018, 12:51

Постановлением Совета Министров от 24.04.2018 № 315 определены виды жилищно-коммунальных услуг, которые будут оплачивать трудоспособные граждане, не занятые в экономике, по экономически обоснованным тарифам.

Услуги, за которые придется платить по экономически обоснованным тарифам: горячая вода, отопление, газоснабжение (при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов).

Взимать полную оплату ЖКУ с неработающих будут по месту их регистрации (место жительства не имеет значения), если они являются собственниками, арендаторами жилых помещений, членами организации застройщиков, дольщиками и лизингополучателями.

Списки не занятых в экономике граждан утверждает исполком (данные граждане – плательщики жилищно-коммунальных услуг по отдельному лицевому счету).

Комментирует нововведение начальник отдела управления экономики Министерства ЖКХ Жанна Попучеева.

Почему только три услуги включили в постановление?

При начислении платы за ЖКУ по субсидируемым тарифам гражданам предоставляется государственная льгота. Если же гражданин длительно не занят в экономике, он этой льготы лишается и будет платить по экономически обоснованным тарифам. Многие ЖКУ уже практически возмещают себестоимость. А по указанным в постановлении услугам мы еще не приближаемся к полному их возмещению.

Оплачивать данные услуги по полному тарифу будут граждане, включенные в список не занятых в экономике и являющиеся при этом собственниками, нанимателями жилого помещения, членами организации застройщиков, дольщиками, заключившими договор, предусматривающий передачу во владение и пользование объекта долевого строительства, и лизингополучатели, заключившие договор лизинга.

Как будут начисляться платежи, если квартира зарегистрирована на работающего человека, в семье которого есть гражданин, включенный в список?

Фактически мера, предусмотренная постановлением, коснется только тех граждан, которые имеют в собственности квартиры, на которых оформлен договор аренды и так далее (см. выше).

Если плательщиком является трудоспособный гражданин, занятый в экономике, а не занятый в экономике гражданин – просто член семьи, то начисление оплаты будет производиться в общеустановленном порядке. Если, например, сын не занят в экономике, но плательщиком ЖКУ является мать, они будут оплачивать ЖКУ по обычным тарифам, а не по полной стоимости.

Если гражданин, включенный в список, живет по одному адресу, а зарегистрирован по другому, за какую квартиру он будет платить?

Начисление платы за ЖКУ будет производиться по месту жительства гражданина, то есть согласно штампу, который стоит в паспорте. К примеру: владелец квартиры – отец, который не работает и которого включили в списки. В его квартире живут взрослые работающие дети (они же там и зарегистрированы вместе с ним), а сам он проживает в другом месте. Тогда отец будет оплачивать свою часть коммунальных услуг согласно Постановлению № 315. То есть объемы оказываемых услуг будут разделены между зарегистрированными гражданами. Гражданин, включенный в список, будет платить 100 % только за свой объем услуг (за газоснабжение, подогрев воды и отопление).

Предположим, на подогрев воды было потрачено 0,6 гигакалории. В данной ситуации количество теплоэнергии делится на количество людей. Получается по 0,2 гигакалории на каждого. По полному тарифу в извещение включат только 0,2 гигакалории, остальные 0,4 посчитают по субсидируемому тарифу.

Насколько вырастет стоимость услуг?

Возьмем в расчет типовую двухкомнатную квартиру – 48 кв.м. Рассмотрим две ситуации.

Первая – в квартире живет только гражданин, включенный в список. Если потребление горячей воды будет в пределах нормы, то плата за нее вырастет на 5–6 руб., отопление – на 60 руб. В случае, если отопление жилого помещения осуществляется от индивидуального газового отопительного прибора, – на 40 руб. То есть в итоге гражданину, включенному в список, придется заплатить за месяц на 45–65 руб. больше.

Вторая – в квартире живут трое, и собственник является гражданином, включенным в список. В этом случае плата за отопление может вырасти на 30 руб. (если жилое помещение отапливается от индивидуального газового отопительного прибора – на 15–16 руб.).

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов портала коммунальной грамотности населения



