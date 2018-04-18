Беларусь в I квартале получила Br3,1 млн от "налога на Google"

8 мая 2018, 15:56

Зарубежные компании-поставщики электронных услуг перечислили в I квартале в бюджет Беларуси НДС на Br3,1 млн.

"По итогам I квартала 2018 года сумма НДС, уплаченная в бюджет зарубежными компаниями-поставщиками электронных услуг, составила Br3,1 млн. По информации на 1 мая, на учете в налоговом органе состоят 34 иностранные организации, оказывающие услуги в электронной форме физическим лицам в Беларуси", - рассказали в МНС.

Список зарегистрированных организаций размещен на сайте МНС в электронном сервисе "е-НДС". Среди них - Google, Amazon, Apple, Netflix, Linkedin, Booking.com, Uber.

В министерстве напомнили, что иностранные организации, которые оказывают электронные услуги физлицам, являются плательщиками НДС в Беларуси с 1 января 2018 года. При взимании налога применяется стандартная ставка в 20%.

"Для Беларуси это новый механизм. В России, например, он действует с 2017 года, в Евросоюзе он был внедрен еще в 2015 году. При введении налога на цифровые услуги Беларусь постаралась максимально учесть российский и европейский опыт, не изобретая ничего нового", - отметили в МНС.

На сайте ведомства создан электронный сервис "е-НДС иностранной организации", который содержит исчерпывающую информацию, необходимую для такой категории плательщиков, в том числе позволяет им дистанционно стать на учет, заполнить и представить декларацию, получить справочную информацию.

Личный кабинет иностранной организации функционирует на русском и английском языках.

Для постановки на налоговый учет отводится два дня.

С нерезидентами по уплате НДС с электронных услуг работает только инспекция МНС по Минску. Здесь создано отдельное структурное подразделение, в состав которого входят специалисты, владеющие английским языком.

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