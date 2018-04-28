Лукашенко: Никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно

10 мая 2018, 13:05

"Мои требования вам известны: никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно. Направление бюджетных средств на всякие доделки-переделки категорически исключается", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.



Глава государства отметил, что "Гродно Азот" — предприятие, которое важно и значимо не только для химической отрасли и региона, но и для страны в целом. Оно включает комплекс производств по выпуску азотных удобрений, аммиака, метанола, капролактама и другой химической продукции.



По словам Лукашенко, потребность в азотных удобрениях в мире будет расти: число жителей на планете увеличивается, а значит, на существующих сельскохозяйственных угодьях странам необходимо будет выращивать больше продукции. "Поэтому актуальность производства, увеличение производства постоянно будет расти", — уверен он.



Глава государства также отметил, что более половины производимых удобрений на "Гродно Азоте" поставляются для сельскохозяйственных организаций Беларуси, поэтому "его стабильная работа напрямую связана с эффективностью этих предприятий".

"Мощности комбината отработали более 30 лет и практически вырабатывают второй ресурс. Используемые технологии не позволяют полноценно конкурировать с зарубежными производителями аналогичной продукции", — констатировал Лукашенко. Поэтому, по его словам, "возникла объективная необходимость серьезной модернизации предприятия". Как было отмечено на совещании, в правительстве рассматривались два варианта: проведение глубокой модернизации действующих производств либо строительство нового азотного комплекса с поэтапным выбытием отдельных действующих производств.

"Жаль, что не рассмотрели третий вариант — строительство нового комплекса и модернизация старого. Но это вопрос рынка. У нас, наверное, как это бывает, все исходили из того, что посчитали: модернизация старого — столько, строительство нового — столько. Но не начали с главного: куда будем девать продукцию и по каким ценам в перспективе будем покупать сырье для этого производства. Это главное — рынки сбыта и сырье. А потом делать выводы", — сказал Лукашенко.

Как сообщили на совещании специалисты, каждый из вариантов развития предприятия — его модернизация или строительство нового комплекса — сопряжен с определенными рисками, которые могут оказать существенное влияние на эффективность проекта. Глава государства подчеркнул, что "необходимо внимательно рассмотреть все аспекты и принять взвешенное решение, нацеленное на долгосрочную перспективу". Он также поинтересовался, как согласуются предложения правительства с его требованиями, какой вариант развития "Гродно Азота" представляется оптимальным, какие ресурсы нужны для реализации намеченных планов и каковы источники финансирования. Лукашенко также спросил, какой объем азотных удобрений Беларусь импортирует из-за рубежа. "Это тоже важно для рассмотрения данного проекта", — обратил он внимание.

Глава государства предложил не ограничивать тематику совещания положением дел только на одном предприятии. Он пояснил, что хочет знать, как в стране реализуются основные инвестиционные проекты.

"Гродно Азот" был запущен 3 декабря 1963 года. Объединение состоит из двух производственных площадок — ОАО "Гродно Азот" и филиала "Завод Химволокно". Общая численность работников сегодня составляет около 7,2 тыс. человек. Программа развития "Гродно Азота" до 2025 года включает ряд инвестиционных проектов. Сейчас строится цех азотной кислоты мощностью 1,2 тыс. тонн в сутки с реконструкцией действующего производства карбамидно-аммиачной смеси, модернизируются воздухоразделительные установки цеха метанола, реализуется ряд других проектов.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала БелаПАН



