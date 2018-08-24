Средняя зарплата в Беларуси в июле составила 973,8 рублей

24 августа 2018, 8:42

Начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в июле 2018 г. составила 973,8 руб., сообщили в Национальном статистическом комитете республики Беларусь.

В июне этот показатель достигал 953,7 руб. В сравнении с июлем 2017 г. заработная плата выросла на 12,7 %.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по данному показателю: средняя зарплата работников Минска за июль составила 1 334,8 руб. (темп роста к июлю 2017 г. - 111,5 %). В Минской области она достигла 983,7 руб. (112,2 %), в Гомельской - 879,3 руб. (113,8 %), Гродненской - 852,2 руб. (113,6 %), Брестской - 848,1 руб. (113,3 %). Средний заработок в Витебской области - 830,8 руб. (113,3 %), в Могилевской - 821,7 руб. (111,1 %).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-июле 2018 г.по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. возросла на 12,9 %.

Самый высокий рост реальной зарплаты отмечен в Гомельской и Витебской областях (соответственно на 14,4 % и 14,1 %), а в Минске этот показатель наименьший (рост на 11,3 %). Реальная заработная плата за июль нынешнего года в среднем по республике составила 112,7 % к уровню июля минувшего года.

Структура наиболее высокооплачиваемых сфер экономической деятельности не изменилась. Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в июле сложилась в отраслях воздушного транспорта (2 805 руб.), а также информации и связи (2 697,2 руб.), включая сферу информационных технологий и деятельность в области информационного обслуживания (3 755,3 руб.), вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования (2 269,8 руб.).

В лидерах и такие виды деятельности, как производство химических продуктов, кокса и продуктов нефтепереработки, горнодобывающая промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность.

Меньше всего начислено в июле работникам сферы рыболовства и рыбоводства (615,4 руб.), деятельности водного транспорта (672,5 руб.), в сфере административных и вспомогательных услуг (667,7 руб.), образования (632,9 руб.), работникам по уходу в специализированных учреждениях и в сфере социальных услуг (556,2 руб.), творческой деятельности и развлечений (596,2 руб.), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры (560,7 руб.), парикмахерских и салонов красоты (516,7 руб.).

Источник: БЕЛТА.