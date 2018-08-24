Новый Налоговый кодекс начнет действовать с 1 января

27 августа 2018, 9:23

Новый Налоговый кодекс Беларуси начнет действовать 1 января 2019 года, сообщил в воскресенье в эфире телеканала ОНТ заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко.

Налоговое законодательство в новом проекте будет проще и понятней, пообещал спикер.

"Будет более кодифицировано, хотя бы за счет того, что мы применяем такое новшество как термины и определения… Чтобы исключить разночтение, чтобы потом по тексту не было отсылочных норм, чтобы мы не повторяли какие-то нормы. Это упрощение восприятия налогового кодекса", — рассказал чиновник.

Внимание уделили также упрощению налогового администрирования.

"Как для плательщика, так и для налоговых органов. Это актуальные вопросы, которые важны для либерализации предпринимательской деятельности, для определенности в области налогов. Это вопросы приостановления операций по счетам, обращения взыскания на дебиторскую задолженность, проведения проверок, защиты прав плательщиков, четкой регламентации их обязанностей. В целом решения принимались для того, чтобы для бизнеса эти условия стали проще и понятней", — пояснил замминистра.

В министерстве прогнозируется, что после изменений налоговая собираемость в стране будет расти.

"Но за счет не фискального фактора, который мы постарались исключить в новой редакции, а за счет того, что для плательщика будет более понятные правила и у них появятся новые инструменты, по которым они, имея налоговую задолженность, могут продолжать свою обычную деятельность. Предусмотрены такие механизмы отсрочки, погашение этой задолженности, чтобы помочь справиться во времени с этой ситуацией, а не сразу арестовывать счет плательщика и предъявлять к нему штрафные санкции", — подчеркнул Кийко.

К 1 сентября кодекс будет внесен на рассмотрение главе государства Александру Лукашенко, который примет решение, нужно ли документ дорабатывать. После чего он будет отдан на рассмотрение в парламент.