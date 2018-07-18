Белорусов могут обязать самостоятельно откладывать на пенсию. Про плюсы и минусы этой идеи

27 августа 2018, 14:57

Белорусов могут обязать самостоятельно откладывать деньги на пенсию, а не рассчитывать только на выплаты от государства. Напомним, Минфин предлагает снизить нагрузки по взносам в ФСЗН для предприятий и не исключает вариант, при котором для населения пенсионное накопительное страхование могут сделать добровольно-принудительным.

TUT.BY поговорил с экспертами о возможных изменениях в пенсионной системе.

— Пока что люди, зарабатывающие высокую зарплату, не накапливают себе дополнительную пенсию, а, напротив, имеют льготу и платят взносы лишь с части доходов. Это неправильно, — заявил замминистра финансов Юрий Селиверстов. — На государственном уровне требуется плавно вовлекать людей в то, чтобы они не только рассчитывали на помощь государства в пожилом возрасте, а разумно накапливали средства. Возможно, даже стоит сделать эту систему добровольно-принудительной.

Сегодняшнюю проблему с дефицитом ФСЗН добровольно-принудительная система быстро не решит. Но ее создание — это необходимый шаг, чтобы через несколько лет ситуация улучшилась, считает эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

— В идеале белорусская пенсионная система должна состоять из трех компонентов. Первый — распределительная система, которая у нас уже есть. Она должна обеспечивать какой-то обязательный минимум, потому что всегда будут люди, у которых по тем или иным причинам не создались накопления.

Второй компонент — обязательная накопительная система, принудительная. Государство должно заставлять людей отдавать деньги в накопительный пенсионный фонд, не обязательно государственный. Третий компонент — добровольный, когда человек по своему усмотрению делает сбережения.

По словам эксперта, при введении такой системы ситуацию с айтишниками, которые делают взносы со средней зарплаты по стране, менять не нужно. Сейчас они могут рассчитывать только на низкую пенсию, но принудительный компонент не позволит им остаться без средств к существованию. Сэкономленные средства также можно накапливать самостоятельно.

— Экономия на взносах в ФСЗН — по сути, это основная льгота ПВТ. Я бы подумала о том, чтобы распространить эту практику на всю страну. Возможно, одна средняя зарплата — это слишком мало, но у нас есть предприятия, которые платят взносы с пяти средних зарплат. Я бы снизила этот потолок, потому что такой огромный размер выплат заставляет людей с высокими зарплатами использовать различные методы ухода от налогов.

«Очевидно, что существующая пенсионная система работает не очень эффективно»

Финансовый консультант ООО «Телетрейдбел» Жанна Кулакова считает возможное введение добровольно-принудительного пенсионного накопительного страхования «неплохим вариантом».

— Но если этот фонд будет работать также неэффективно, как и ФСЗН, то это не очень хорошо. У нас уже есть фонд, куда каждый работающий человек каждый месяц перечисляет большие деньги. Это порядка 35% от заработной платы. Формально в расчетник нам пишут 1%, а остальное платит работодатель. Но мы ведь понимаем, что он платит не из своего кармана, а из тех денег, которые ему приносит работник, — говорит финансовый консультант. — И у многих есть вопросы, почему при таких значительных выплатах у нас такие маленькие пенсии? Очевидно, что существующая система работает не очень правильно и не очень эффективно.

Жанна Кулакова подчеркивает, что реформировать систему необходимо.

— Но если у нас останется ФСЗН в таком виде, в каком сейчас, и подходы к его формированию, плюс работник еще будет обязан куда-то платить деньги для того, чтобы накопить на пенсию, то это не совсем правильно, — уверена консультант.

Напомним, в Минфине полагают, что снижение нагрузки на предприятия по взносам в ФСЗН положительно сказывается на конкурентоспособности предприятий. Жанна Кулакова отмечает, что «наши предприятия во многом неконкурентоспособны не из-за высоких взносов в ФСЗН».

— Причины несколько иные. Когда предприятие нанимает работника, оно знает, что за него придется платить эти 34% (28% от заработка работника на пенсионное страхование и 6% на соцстрахование. — Прим.). Фактически это и есть часть зарплаты работника, просто она не отдается ему на руки, — поясняет консультант. — Но с пенсиями, конечно, что-то делать надо. Они очень низкие, и это особенно обидно при том, что мы платим в ФСЗН приличные деньги.

Также Минфин высказался за то, чтобы пересмотреть и сократить некоторые льготы. В качестве примера приведена льгота по взносам в ФСЗН для тех, кто получает зарплаты в несколько раз больше средней (к примеру, работники компаний ПВТ. — Прим.).

— Я не вижу ничего плохого в чисто рыночных отношениях, когда каждому по его зарплате и по его заслугам, — говорит Жанна Кулакова. — Но вместе с тем нужно помнить, что те же айтишники платят в ФСЗН небольшие взносы — от средней зарплаты по стране, при том, что зарплата айтишника превышает среднюю в несколько раз, но и пенсия у них будет небольшая. Как было бы обидно айтишникам, если бы они платили взносы со своих зарплат в несколько тысяч долларов, а потом получали пенсию 300−400 рублей. Ни о какой справедливости здесь речи быть не может. Можно их заставить платить как все, но потом пусть они и получат соответствующую пенсию.



Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY





