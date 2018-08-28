В Беларуси ощутимо выросло число уехавших на заработки. Власти думают, как удержать трудовых мигрантов

28 августа 2018, 9:10

Белорусы стали чаще отправляться на заработки. Так, во втором квартале этого года за границей трудилось 88 тысяч человек, следует из данных выборочного обследования Белстатом домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения. Это на 12,2 тысячи, или 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В статистике учитываются те, кто трудился за границей до года.

Для сравнения: в 2014 году за пределами страны, по официальной статистике, трудилось 62,2 тысячи человек, в прошлом — почти на 21 тысячу больше. При этом наши соотечественники чаще всего ищут работу в России: в 2017-м почти 84% уехавших на заработки белорусов «осели» в этой стране. В прошлом году в РФ трудилось около 70 тысяч человек.

Напомним, в Беларуси решили взяться за тех, кто отправляется на заработки в другие страны. Так, проблемой «ощутимой» трудовой миграции обеспокоены в Федерации профсоюзов. В организации убеждены: чтобы сдержать ее, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».

14 августа Александр Лукашенко на совещании о выполнении поручений по комплексному развитию Оршанского района обратил внимание на проблему низких зарплат и трудовой миграции.

— Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, — из вашей Витебской области, — обратился президент к председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу.

По данным Департамента по гражданству и миграции МВД, на заработки в первом полугодии уехали 5882 белоруса. При этом чаще уезжать за рубеж стали во всех регионах, за исключением Минской и Могилевской областей (здесь наблюдалась обратная тенденция).

Чаще всего едут на заработки минчане — 1955 человек в первом полугодии (на 421 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года). Следом за столицей по этому показателю идут Гомельская и Гродненская области — 936 и 889 соответственно (годом ранее — 744 и 591 человек). Витебская область по этому показателю занимает лишь 5-е место среди всех регионов, она идет следом за Могилевской. Так, из Витебской области, по официальной статистике, на заработки в январе−июне этого года отправились 784 человека (годом ранее — 751).

Реже всего трудоустраиваются за границей жители Минской области — 65 человек в первом полугодии (год назад — 256).

Активнее всего соотечественники отправляются на заработки в Россию (2676 человек в первом полугодии), Польшу (1624), Литву (695), США (274) и Германию (208). В топ-10 стран, в которых белорусы чаще всего находят работу, также входят Чехия (208), Финляндия (81), Китай (49), Катар (22), Корея (18).



Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY





