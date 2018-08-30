Заработает база нетунеядцев, подорожают мобильные звонки и сигареты. Что изменится в сентябре

30 августа 2018, 9:32

Изменения для не занятых в экономике

С 1 сентября в Беларуси в тестовом режиме заработает база данных не занятых в экономике граждан. Полностью ее введут с 1 января 2019 года.

Напомним, в Беларуси вводят новую электронную услугу — в онлайн-режиме передавать данные о занятом в экономике населении. Новая электронная услуга будет бесплатной, воспользоваться ей смогут как госорганы, так и другие организации, которые должны будут подавать данные о занятых в экономике.

Подготовят проект прогноза социально-экономического развития

До 1 сентября проект прогноза социально-экономического развития на 2019 год должен уйти в Администрацию президента, заявил ранее премьер-министр Сергей Румас.

— Основные параметры проекта бюджета 2019 года рассмотрены и одобрены на заседании президиума. Правительство на 2019 год установило для себя целевую задачу: достичь уровня заработной платы в бюджетной сфере не менее 80 процентов к средней заработной плате по стране. Размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40 процентов от средней заработной платы. Бюджетная сфера. Я дал поручение Министерству финансов проанализировать, что происходит в этой сфере. Не исключаю, что вместе будем заниматься оптимизацией численности, — отметил ранее Сергей Румас.

Подорожают мобильные звонки и выход в интернет

Компания «Белтелеком» объявила о повышении стоимости услуг доступа в сеть Интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также услуг видеоконференции с 1 сентября. Телеком-оператор отметил, что повышение тарифов не коснется регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания, услуг хостинга.



МТС повышает с 1 сентября тарифы на основные услуги сотовой связи до 2,9% к уровню текущих тарифов. Изменится стоимость основных услуг электросвязи и некоторых дополнительных услуг. Тарифы на фиксированную связь и роуминг останутся без изменений.

Кроме того, с 1 сентября оператор velcom повысит размер абонентских плат, единовременных взносов, а также стоимость исходящих вызовов на номера белорусских абонентов, международных звонков, мобильного интернета, SMS, MMS, специальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц увеличатся не более чем на 2,9%.

ЕРИП завершит реформировать дерево услуг

К 1 сентября ЕРИП планирует завершить реформировать дерево услуг. Так, в системе появятся новые подкатегории услуг, разделы и подразделы, некоторые же «спрячут» вглубь.



Сегодня в ЕРИП можно оплатить больше 50 тысяч услуг. Число производителей услуг в системе выросло до 16 тысяч. Из-за этого у некоторых пользователей возникали сложности, как найти нужную услугу в дереве. Это одна из причин, почему его решили упростить.

Вырастут цены на некоторые марки сигарет

В Беларуси с 1 сентября подорожают некоторые марки сигарет. К примеру, сигареты компании «Табак-инвест» марок «Корона slim» подорожают на три копейки, а «Корона стиль», «Корона элит», «Корона Super Slims» и «Корона голубая Super Slims» — на две.

Стоимость сигарет LD Club Lounge, LD Club Lounge Blanche поднимается до 2,05 рубля, Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue и Monte Carlo Azure до 2,15 рубля.

На пять копеек подорожают сигареты Camel — с 1 сентября Camel Filters, Camel Orange, Camel Blue (Синий), Camel Blue будут стоить 2,25 рубля.

Отметим, что в тексте приведен не весь список сигарет, которые подорожают с 1 сентября. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте МНС.

Для пенсионеров прекратит действовать скидка на проезд в электричках



30 сентября — последний день, когда пенсионеры смогут покупать билеты на проезд в поездах региональных линий экономкласса со скидкой в 50%.

Напомним, эти льготы не предоставляются при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.

Бронировать билеты Ryanair нужно будет по-новому

Лоукостер Ryanair меняет правила провоза багажа. Теперь на борт можно взять бесплатно только маленькую ручную кладь размером не больше 40×20×25 сантиметров.



С 1 ноября перевозчик будет считать большую ручную кладь платным багажом. На борт самолета бесплатно пассажир сможет взять только маленькую ручную кладь. Об изменениях сообщает сайт авиакомпании. В систему бронирования новые правила включат уже с 1 сентября.

При этом размер мелкой ручной клади увеличится: это будет уже не 35×20×20 сантиметров, а 40×20×25.

Чтобы взять на борт две единицы ручной клади, пассажиры могут оформить опцию приоритетной посадки. Такая услуга была и раньше, она обойдется в 6 евро.

Еще вариант: заплатить за багаж весом до 10 килограммов во время бронирования билета — это будет стоить 8 евро. Чтобы сделать это после бронирования в личном кабинете, нужно доплатить больше — 10 евро.



Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY













