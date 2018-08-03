Сдать в аренду квартиру, стать фрилансером или делать суши на заказ: прямая линия инспекции МНС

4 сентября 2018, 10:15

На Гродненщине более четырех тысяч человек открыли свое дело благодаря вновь созданным условиям для самозанятости. Как заняться своим делом, не нарушив закон? На вопросы жителей области во время прямой линии в редакции газеты «ГП» ответили заместитель начальника инспекции МНС по Гродненской области Татьяна Петрова и главный государственный налоговый инспектор управления налогообложения физических лиц инспекции МНС по Гродненской области Елена Цилиндзь.

Можно ли, не являясь индивидуальным предпринимателем, оказывать услуги по наращиванию ресниц?

– В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 337 эта деятельность может осуществляться по заявительному принципу без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Она относится к косметическим услугам. Необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства с заявлением и до начала осуществления деятельности уплатить единый налог. Ставка налога в городе Гродно – 92 рубля. Предусмотрена льгота в виде снижения ставки налога в размере 20 процентов для многодетных семей, пенсионеров и инвалидов. Если у человека есть право на льготы одновременно по двум основаниям, то ставка налога может быть снижена на 45 процентов.



Хочу делать суши и роллы на заказ. Для этого я должна открывать ИП?

– Суши и роллы вы можете изготавливать у себя на дому под заказ физических лиц или на дому заказчика, не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя. Для этого следует обратиться в налоговый орган с заявлением и оплатить единый налог. В заявлении укажите место осуществления деятельности, вид и период, когда вы планируете этим заниматься. Ставка налога в Гродно – 21 рубль. Если вы захотите эту продукцию, а может быть, в дальнейшем и другие кулинарные или кондитерские, хлебобулочные изделия реализовывать на рынке, то ставка налога составит 36 рублей.



У меня есть трехкомнатная квартира. Хочу сдавать две комнаты, только не на длительный срок, а на кратковременный, например, на сутки или на несколько дней. Какой налог я должна уплачивать? Я – пенсионер по возрасту, к тому же у меня группа инвалидности.

– Если вы будете сдавать две комнаты сразу, скажем, одной семье, то должны будете заплатить одну ставку единого налога. Однако, если в каждую из комнат поселятся разные люди и договорные отношения у вас будут с двумя людьми одновременно, то придется платить по ставке налога за каждое жилое помещение. Ставка единого налога в Гродно за предоставление жилых помещений для краткосрочного проживания составляет 129 рублей в месяц. Поскольку вы достигли пенсионного возраста и являетесь инвалидом, ставка единого налога для вас будет снижена на 45 процентов.



Хотелось бы узнать, могу ли я заняться реставрацией ванн без регистрации в качестве ИП?

– Нет, таким видом деятельности вы не можете заниматься без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Ванная является санитарно-техническим оборудованием, которое вы собираетесь ремонтировать. По заявительному принципу можно заниматься только окрашиванием наружных и внутренних стен зданий, инженерных сооружений, например, поклейкой стен обоями, их покраской.



Можно ли не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя заниматься проектированием ландшафтного дизайна с использованием компьютерных программ?

– Предоставление услуг по ландшафтному проектированию с использованием компьютерных программ не относится к числу видов деятельности, при осуществлении которых физическим лицам не требуется регистрация в качестве ИП. Следовательно, вы вправе заниматься этим только после государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.



Давно хотела заняться пошивом одежды для животных. Нужно ли для этого становиться индивидуальным предпринимателем?

– Нет, вы можете заниматься этим по заявительному принципу при условии, что при пошиве одежды для животных будет использоваться материал заказчика. Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 337 «О регулировании деятельности физических лиц», к предпринимательской не относится, деятельность по производству одежды, в том числе головных уборов и обуви из материалов заказчика. Одежда для животных также подпадает под эту норму. Ставка единого налога в месяц в Гродно установлена в размере 55 рублей. В случае использования материалов, не принадлежащих заказчику, такая деятельность может осуществляться только после государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.



Могу ли я оказывать услуги по стрижке собак, уходу за ними? Как я должен узаконить свою деятельность?

– Согласно статье 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь, к предпринимательской деятельности не относятся услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных. Следовательно, вы можете оказывать услуги по стрижке собак и уходу за ними без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Ставка единого налога в месяц в Волковыске установлена в размере 11 рублей.



Планирую оказывать услуги гражданам, проживающим за пределами Республики Беларусь, по письменному переводу через сеть интернет, а также заняться репетиторством через интернет, например, посредством программы «Skype». Таким образом, доходы буду получать из-за пределов Республики Беларусь. Должен ли я зарегистрироваться в качестве ИП?

– В соответствии со статьей 1 ГК Беларуси к предпринимательской деятельности не относятся такие виды деятельности, как репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам и дисциплинам, образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию), письменный и устный перевод. Действующим законодательством не ограничены способы осуществления этих видов деятельности, а также гражданство лиц, в интересах которых они осуществляются. А значит, вы вправе, не являясь индивидуальным предпринимателем, оказывать услуги по письменному переводу через интернет гражданам, проживающим за пределами Беларуси. Ставка единого налога при оказании услуг по переводу в месяц в Лиде установлена в размере 39 рублей, услуг репетитора – 28 рублей. В случае оказания в течение месяца одновременно таких услуг уплата единого налога производится по наивысшей ставке, в данном случае – 39 рублей.

Как сообщила заместитель начальника инспекции МНС по Гродненской области Татьяна Петрова:

– На Гродненщине осуществляют деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога более четырех тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 1659, что свидетельствует о повышении самозанятости населения, вовлечении его в экономическую деятельность.

– Порядка 30 процентов людей, работающих по заявительному принципу, – гродненцы. В регионах такая деятельность наибольшее развитие получила в Лидском, Волковысском, Сморгонском и Слонимском районах.

– Виды работ и услуг, которые предусмотрены Указом Президента Республики Беларусь № 337 «О регулировании деятельности физических лиц», изъявили желание выбрать 1240 граждан. Наибольшей популярностью пользуются парикмахерские услуги, их стали оказывать 486 человек, и отделочные работы – занялись 250 человек.

– В целом же наибольшее количество граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, занимаются продажей созданных своими руками произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных. Этим занимаются 976 человек. Еще 559 человек нашли себя как репетиторы, 343 – оказывают услуги по выращиванию сельхозпродукции, 227 – занимаются музыкальным обслуживанием свадеб, юбилеев и других торжественных мероприятий, фото- и видеосъемкой.

– Законодательством предусмотрено 30 видов деятельности, при осуществлении которых физическим лицам не требуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.

– Открыть свое дело можно в течение одного дня, обратившись в налоговый орган по месту жительства. В заявлении необходимо указать вид деятельности, период и место его осуществления. Единый налог уплачивается каждый месяц. В том случае, если в каком-либо из месяцев деятельность осуществляться не будет, то и уплату единого налога производить не следует.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала Ирины Аникевич, «Гродзенская праўда»



