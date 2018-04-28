"Дыру" в ФСЗН не получается залатать. Сколько денег не хватает и куда расходуют средства

5 сентября 2018, 14:09

В бюджет Фонда социальной защиты населения, из которого выделяют средства на пенсии, стипендии и пособия, в этом году намерены "влить" при необходимости 686 миллионов рублей. Эти средства при необходимости будут направлены на финансирование выплат трудовых пенсий и пособий. Напомним, в прошлом году в фонд "вливали" почти 520 миллионов рублей. На тот факт, что проблема с дефицитом фонда встает все острее, обращают внимание в Минфине. Почему страдает доходная часть бюджета ФСЗН, ранее поясняли в Госконтроле. TUT.BY посмотрел, как расходуется бюджет фонда — какие суммы и на какие цели направляются средства.

Из каких источников пополняется бюджет ФСЗН?

В январе−июне этого года общая сумма поступлений ФСЗН из всех источников составила 6 миллиардов 742,3 миллиона рублей. Основную сумму поступлений составили обязательные страховые взносы — почти 6,3 миллиарда рублей. На неналоговые поступления, в том числе штрафы, доходы от использования имущества, которое в госсобственности, — 104,6 миллиона рублей.

Сколько субвенций и на что перечислили в фонд?

Чтобы обеспечить своевременное финансирование всех расходов, пришлось прибегать к субвенциям из госбюджета — почти 391,5 миллиона рублей. К примеру, субвенциина финансирование расходов на выплату пособий семьям, воспитывающим детей, пенсий госслужащим, пенсий за особые заслуги перед республикой, пенсии военным, соцпенсии в первом полугодии составили почти 374,5 миллиона рублей. Субвенции на финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов составили чуть больше 17 миллионов рублей.

Сколько денег потратили из бюджета фонда?

Расходы из бюджета фонда в первом полугодии превысили 6,4 миллиарда рублей. Основная сумма — 4,9 миллиарда рублей — была потрачена на выплату трудовых пенсий, пенсий госслужащим, пенсий за особые услуги. На выплату больничных, пособий по материнству, семейных пособий, пособий по уходу за инвалидом или пенсионером старше 80 лет, пособий на погребение и других средств потратили почти 1,5 миллиарда рублей.

В Минтруда озадачены тем, что в стране растут расходы на пособия по временной нетрудоспособности. Эту проблему намерены решать совместно с Минздравом.

Почти 44 миллиона рублей в январе−июне из бюджета фонда потратили на выплату пенсий тем, кто уехал за границу либо приехал в Беларусь, хотя трудился за рубежом (выплаты предусмотрены международными пенсионными договорами).

Напомним, общая сумма поступлений фонда из всех источников составила в прошлом году 12,4 миллиарда рублей. При этом собственные доходы бюджета фонда составили 11,2 миллиарда рублей. Это на 8% больше, чем в 2016-м. Остальные средства бюджета фонда — субвенции и межбюджетные трансферы из республиканского бюджета.

На эту проблему ранее обращали внимание в Госконтроле.

— С 2013 года бюджет фонда испытывал недостаток собственных средств для осуществления выплат пенсий, пособий, который до 2015 года покрывался за счет остатков предыдущих лет. А с 2015 года — субвенциями из республиканского бюджета, — отметил заместитель председателя Комитета государственного контроля Александр Курлыпо, выступая на прошлой неделе в парламенте. — Недостаток собственных средств бюджета фонда привел к снижению темпов роста средней пенсии по возрасту к номинально начисленной заработной плате. В результате соотношение данных показателей сократилось с 43,3% за 2010 год до 37,6% за 2017 год.

На наполняемость бюджета фонда влияют несколько факторов, в первую очередь — сокращение численности занятого в экономике населения, прирост численности получателей социальных выплат из-за складывающихся демографических процессов и недостижение запланированного уровня зарплаты в среднем по стране, отмечают в Госконтроле.

— За последние 8 лет соотношение занятых в экономике и количество получателей пенсий сократилось с 1,9 в 2010 году до 1,68 в 2017-м, — отметил Александр Курлыпо. — Кроме того, негативное влияние на уровень доходов бюджета фонда оказало наличие безработицы и вынужденной неполной занятости работников организаций. Отрицательное влияние на исполнение доходной части бюджета фонда также оказало наличие просроченной задолженности по уплате обязательных страховых взносов.

По словам представителя Госконтроля, основной объем задолженности в отраслевом разрезе приходится на сельскохозяйственные организации (около 59%). А среди регионов по этому показателю лидируют Витебская и Минская области (более 84%).

Недостаток собственных средств фонда также возник из-за принятых мер, направленных на стимулирование рождаемости, отмечают в Госконтроле. Еще одна причина — направление средств бюджета фонда на финансирование нестраховых расходов.

— На протяжении ряда лет бюджет фонда недополучал из республиканского бюджета средства на финансирование выплат, не предусмотренных системой государственного социального страхования, которые должны финансироваться из республиканского бюджета. Объем этих средств в сопоставимых условиях 2010 года соизмерим с объемом субвенции из республиканского бюджета в 2015−2017 годах и планируемых к передаче в 2018 году на выплату трудовых пенсий и пособий, — поясняют в Госконтроле.

В Госконтроле считают, что повышение наполняемости бюджета фонда возможно за счет повышения для отдельных плательщиков размеров обязательных страховых взносов по пенсионному страхованию и льгот, установленных при начислении по высокооплачиваемым работникам.

Напомним, Минфин предлагает снизить нагрузки по взносам в ФСЗН для предприятий и сделать пенсионное накопительное страхование добровольно-принудительным. То есть предложить людям заботиться о своих пенсиях самостоятельно, а не только ждать помощи от государства. Об этом заявил замминистра финансов Юрий Селиверстов в своем интервью для августовского выпуска журнала «Финансы. Учет. Аудит». Кроме того, чиновники хотят пересмотреть и урезать льготы.



Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY





