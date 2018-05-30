В Беларуси утверждена новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров

11 сентября 2018, 8:31

Постановлением Совета Министров Беларуси от 31 августа 2018 года № 636 внесены изменения и дополнения в Правила автомобильных перевозок пассажиров.

Нововведения Правил автомобильных перевозок пассажиров касаются бронирования мест для проезда и продажи билетов, использования электронных билетов при автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении, отнесения пассажиров к безбилетным, порядка создания и деятельности контрольно-ревизорских служб на автомобильном транспорте.

Ведены определения таких терминов, как валидатор, информационная система продажи билетов, терминал работника контрольно-ревизорской службы на автомобильном транспорте.

Изменения касаются также реквизитов билетов. Например, устанавливается, что на билете при междугородних перевозках при отсутствии технической возможности номер места для сидения может не указываться.

В новой редакции правил дополнительно определяется, что к автомобильным перевозкам пассажиров в нерегулярном сообщении относятся городские и пригородные автомобильные перевозки к торговым центрам, осуществляемые по заказу их администраций.

Документом установлены требования к оформлению и оборудованию автомобилей-такси. Определено, что заключение и исполнение договора перевозки пассажира автомобилем-такси, заказанной с использованием электронной информационной системы, удостоверяется электронной квитанцией, направляемой на адрес электронной почты, указанный заказчиком. Также регламентирована информация, которая должна содержаться в такой квитанции. Кроме того, изменения касаются тех данных, которые должны представлять в соответствующие инспекции Министерства по налогам и сборам диспетчеры такси или перевозчики, самостоятельно выполняющие прием и передачу заказов.

Правила приведены в соответствие с Законом "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" по вопросам организации междугородных межобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении. Такие перевозки организуются местными исполнительными и распорядительными органами областного территориального уровня, по территории которых проходит маршрут.

Принятие Правил автомобильных перевозок пассажиров в новой редакции будет способствовать получению простого и понятного всем субъектам механизма работы на рынке транспортных услуг и гарантирует защиту прав и законных интересов пассажиров и перевозчиков, включая вопросы безопасности перевозок..

Постановление вступает в силу 12 октября 2018 г.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала сайта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси

