Белавиа улучшила систему бронирование и предложила спецтарифы, билеты по которым дешевле на 10-17%

13 сентября 2018, 9:36

Авиакомпания "Белавиа" обновила функциональность сайта, говорится в официальном сообщении национального воздушного перевозчика.

"Новая версия сайта отличается обновленной системой бронирования, а также введением специальных тарифов, доступных только при покупке авиабилетов на собственном сайте авиакомпании belavia.by", - рассказали представители компании.

Специальный тариф ниже на 10-17% по отношению к минимальному действующему тарифу на соответствующих направлениях. К примеру, на данный момент стоимость билета по минимальному тарифу по направлению Минск-Рим составляет 123 евро, согласно новому тарифу такой билет обойдется пассажиру в 103 евро (стоимость указана по направлению в одну сторону, включая все таксы и сборы). Данный тариф будет отображаться в группе тарифов "Ограниченный эконом". Количество билетов по специальному тарифу ограничено.

В соответствии с пожеланиями пассажиров был доработан "Календарь тарифов", теперь он имеет более удобный для пассажиров вид "вкладок". При поиске вариантов перелета наглядно отображается суммарная стоимость для всех пассажиров с учетом такс и сборов.

Кроме изменений в процессе бронирования, с 11 сентября на сайте авиакомпании пользователям предоставлена возможность забронировать отель по маршруту следования. Данное нововведение оценят деловые путешественники и пассажиры, которым необходимо быстро купить билет и забронировать проживание. Участникам программы "Белавиа Лидер" за проживание в отеле, забронированном через сайт авиакомпании, на персональный счет будут начислены баллы (необходимо указать номер участника при бронировании отеля).

"Запуская обновленную версию сайта, "Белавиа" делает очередной шаг по повышению и уровня сервиса, и экономической эффективности. Модернизация сайта - важная инициатива, которая позволяет авиакомпании наладить основной канал коммуникации с пассажирами", - отметил Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа".

Развитие и совершенствование сайта belavia.by на этом не закончится, заверяют представители компании: "В ближайшее время, благодаря обновлениям, пассажиры смогут самостоятельно производить обмен или возврат билетов, а также управлять совершенными бронированиями, добавляя к ним дополнительные услуги, например, дополнительную сумку багажа. Также на данный момент ведется разработка версии сайта авиакомпании для слабовидящих".

Обновленная версия сайта в течение месяца будет работать в тестовом режиме. Авиакомпания "Белавиа" просит с пониманием отнестись к тестированию и приносит извинения за возможные сбои.



Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by»

