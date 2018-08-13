В Беларуси ускорилась годовая инфляция. Статистику подпортили подорожавшие свинина, топливо и алкоголь

14 сентября 2018, 8:35

В Беларуси в августе ускорилась годовая инфляция до 5%. Напомним, на протяжении июня и июля этот показатель держался на уровне 4,1%. В Нацбанке объясняют ускорение годовой инфляции «эффектом низкой базы прошлого года».

Годовая базовая инфляция, которая отражает динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного

факторов, в августе составила 3,3% (3% месяцем ранее).

— При этом прирост данного показателя за месяц не превысил среднемесячного темпа базовой инфляции в текущем году. Отмечавшийся в июне — июле 2018 года ускоренный рост цен на мясо птицы сменился стабилизацией их динамики. Вместе с тем наблюдается временное ускорение роста цен на товары-заменители (свинину), — поясняют в Нацбанке.

Напомним, в августе цены на свинину бескостную повысились на 1,51%, а на свинину (кроме бескостного мяса) — на 4,11%. Средняя цена на свинину (кроме бескостного мяса) в августе составила 6,50 рубля, в июле — 6,24 рубля, в июне — 6,21 рубля.

Административно регулируемые цены и тарифы в годовом выражении увеличились на 9,7% (9,1% месяцем ранее).

— Этому способствовало повышение цен в первую очередь на топливо, а также на крепкие алкогольные напитки и табачные изделия, — сообщает регулятор.

Алкогольные напитки с начала этого года подорожали на 2,3%, в лидерах — шампанское (+8,3%). Бензин и прочие виды топлива с начала нынешнего года стали дороже на почти на 9,9%, а табачные изделия — на 6,6%.

Цены на плодоовощную продукцию в годовом выражении выросли на 3% (снижение на 7,3% в июле этого года). «В целом складывающаяся динамика цен на сезонные овощи и фрукты соответствует характерной для этого периода года траектории. Вместе с тем вследствие значимого увеличения цен по отдельным позициям (капуста белокочанная, бананы, цитрусовые) цены на плодоовощную продукцию в августе 2018 года снизились в меньшей степени, чем годом ранее», — отмечают в Нацбанке.

Какой власти видят инфляцию в ближайшие годы?

Напомним, в Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе в том числе прописан количественный среднесрочный ориентир по уровню инфляции — поддержание на уровне 4%, сообщают в Совмине. При этом одно из основных направлений программы — снижение инфляционных ожиданий и повышение доверия к экономической политике государства, поясняют в пресс-службе правительства.

Напомним, в Беларуси выросло число тех, кто ожидает ускорения роста цен на товары и платные услуги. Это следует из обнародованных Нацбанком данных за август. Так, 17,6% белорусов считают, что в ближайшие 12 месяцев инфляция будет расти быстрее, чем сейчас. Для сравнения: в мае такого мнения придерживались 11% белорусов.

По итогам этого года, прогнозируют власти, инфляция в Беларуси не должна превысить 6%.

Ранее 28 апреля Александр Лукашенко на совещании в Житковичском райисполкоме поставил перед правительством задачу к концу нынешней пятилетки снизить инфляцию до 3−4% в год. По его мнению, сейчас нет оснований для роста цен. «В этом году 5−6% мы должны по стране иметь инфляцию. В следующем — 4−5%. Мы должны выйти на 3−4%. Не надо 1,5%, как в Европе или в Америке. Потому что инфляция — это тоже чья-то заработная плата. И мы еще не настолько сегодня нащупали рыночным образом ту цену, при которой будет рентабельной та или иная продукция. Поэтому пускай будет 3−4% к концу пятилетки», — заявил Александр Лукашенко.

Ранее Федерация профсоюзов Беларуси написала в Нацбанк письмо, в котором обозначила ряд актуальных проблем в экономике. Вместе с тем ФПБ волнуют вопросы соотношения роста цен и заработной платы, а также высокие инфляционные ожидания населения. В этой сфере остается ряд проблемных вопросов, которые требуют совместных решений заинтересованных органов, в том числе и Нацбанка.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY