Широкая денежная масса в Беларуси за август выросла на 3,2%

14 сентября 2018, 11:01

Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 сентября составила Br40,317 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 августа на 3,2%.

Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за август увеличился до Br 2,8 млрд, или на 3,8%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в августе выросла на 4% и составила Br 7,549 млрд.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 сентября сложился на уровне Br 14,646 млрд, увеличившись за август на 4,4%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за август вырос до Br 832,6 млн, или на 18,2%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 сентября составила Br 15,479 млрд и увеличилась за прошлый месяц на 5%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за август вырос до Br 2,186 млрд, или на 1,8%.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала Нацбанка Беларуси

