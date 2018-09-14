Когда белорусы будут оплачивать электроэнергию по полным тарифам и сколько возмещают сейчас

17 сентября 2018, 16:00

В Беларуси население в 2019 году, по планам властей, будет полностью возмещать затраты за потребленную электроэнергию. Об этом сообщил FINANCE.TUT.BY во время прямой телефонной линии заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец. Напомним, сейчас население оплачивает около 80% от себестоимости электроэнергии.

Планы у властей на этот год по ЖКУ — выйти на 100-процентный уровень возмещения затрат по всем услугам, кроме отопления, газоснабжения и электроэнергии.

— По ЖКХ мы прогнозируем, что утвержденные текущие тарифы обеспечат 100-процентный уровень возмещения по всем услугам, кроме электроэнергии, тепла и газа, — уточнил Иван Вежновец.

По его словам, по электроэнергии выйти на оплату населением по полным тарифам планируется в 2019 году. А вот выход на 100-процентный уровень возмещения за газоснабжение и отопление — вопрос открытый.

— На текущий момент не называл бы конкретный год, потому что много факторов. Два основных фактора — курс доллара и стоимость газа, — пояснил представитель МАРТ, отвечая на вопрос касательно оплаты за отопление по полным тарифам.

Напомним, для некоторых белорусов могут увеличить субсидируемые объемы электроэнергии. Сегодня в Беларуси существуют две основные нормы: 150 кВт·ч для помещений с газовой плитой и 250 кВт·ч — с электрической. Третья — до 300 кВт·ч, этот лимит действует для квартир, которые не оборудованы электроплитами, центральным горячим водоснабжением и газоснабжением.

В «Белэнерго» ранее уточнили FINANCE.TUT.BY, что возможное повышение субсидируемых объемов коснется тех потребителей, в квартирах которых есть газоснабжение, но нет централизованного горячего водоснабжения, из-за чего они вынуждены использовать электробойлеры.

Кроме того, в Беларуси предлагают ввести новые дифференцированные тарифы на электричество для населения.

Для чего нужна антиинфляционная программа?

Напомним, в Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе в том числе прописано, сколько белорусы будут возмещать к 2020 году за жилищно-коммунальные услуги. Документом запланированы поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения в тарифах на энергоресурсы для реального сектора экономики, а также разработка и реализация механизма поддержания достигнутого 100-процентного уровня возмещения тарифами затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (разработка — май 2019 года, реализация — с 2020 года).

— Основной посыл антиинфляционной программы в том, что уровень возмещения затрат за жилищно-коммунальные услуги должен достигаться не столько за счет повышения тарифов, сколько за счет оптимизации затрат и формирования четких и понятных методологий повышения тарифов. Чтобы все прекрасно знали, что у нас тариф связан с ростом дохода населения, — уточнил представитель МАРТ. — Чтобы было понятно, что ежегодно запланировано повышение по 5 долларов, плюс возможна индексация с ростом доходов населения. И населению понятно, и предприятиям понятно. И хотим такого же добиться по всем остальным услугам, в том числе по транспорту.

Что будет с тарифной тетрадью?

В Беларуси в прошлом году разработали новые дифференцированные тарифы на субсидируемые услуги ЖКХ для населения. Проект документа «Тарифная тетрадь» был разослан в бизнес-союзы для согласования. Тарифную тетрадь, как отмечалось в проекте документа, разработали для формирования прозрачной тарифной политики на ЖКУ. Однако дальше обсуждения вопрос не продвинулся.

— Возможно, после того как мы разработаем методики формирования тарифов на ЖКУ, мы придем, по сути, и к тарифной тетради, — не исключил такой возможности Иван Вежновец.



Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY

