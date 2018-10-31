Ноябрь: изменения в законодательстве

31 октября 2018, 11:55

Повышены трудовые пенсии

С 01.11.2018 размеры трудовых пенсий в среднем увеличатся на 5,3 % и составят 388,1 руб. Размер (процент) увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат.

Кроме того, в связи с изменением с 01.11.2018 размеров бюджета прожиточного минимума увеличатся:

минимальные трудовые пенсии;

социальные пенсии;

доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров;

пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

(Указ Президента от 23.10.2018 № 419 «О повышении пенсий», постановление Минтруда и соцзащиты от 26.10.2018 № 79)

Увеличен размер бюджета прожиточного минимума

С 01.11.2018 бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 214,21 руб., что на 0,3 % выше по сравнению с ранее действовавшим нормативом (213,67 руб.).

Размеры БПМ в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам (в ценах сентября 2018 г.) установлены:

в среднем на душу населения – 214,21 руб.;

трудоспособное население – 237,21 руб.;

пенсионеры – 163,93 руб.;

студенты – 207,30 руб.;

дети в возрасте до 3 лет – 139,79 руб.;

дети в возрасте от 3 до 6 лет – 191,09 руб.;

дети в возрасте от 6 до 18 лет – 233,56 руб.

В связи с изменением БПМ с 01.11.2018 также увеличатся размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

(Постановлением Минтруда и соцзащиты от 26.10.2018 № 79)

Квалификационные карточки для водителей-международников

С 01.11.2018 для подтверждения профессиональной компетентности водители, выполняющие международные автомобильные перевозки грузов, должны пройти обучение на профессиональную компетентность.

Водители, имеющие свидетельство о профессиональной компетентности в международных автомобильных перевозках грузов, выданное до 01.11.2018, срок действия которого не истекает до 31.12.2019, должны на выбор:

обменять его на квалификационную карточку;

получить новую квалификационную карточку в установленном порядке.

В дальнейшем водители-международники должны не реже 1 раза в 5 лет сдавать экзамен после прохождения обучения на профессиональную компетентность в учебных организациях с получением квалификационной карточки.

(Постановление Совета Министров от 29.06.2018 № 512 «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 971»)

Подробнее читайте аналитический материал В.Э. Самосейко «Новые требования к водителям, выполняющим международные автомобильные перевозки грузов».

Новая форма статотчетности в строительстве

С 01.11.2018 вводится форма государственной статотчетности 12-цены (тарифы) (Минстройархитектуры) «Отчет о ценах (тарифах) на услуги по управлению и техническому обслуживанию строительных машин и механизмов и размерах арендной платы». Она заменит существующую форму отчетности, утв. постановлением Белстата от 14.04.2011 № 64. В новый отчет, добавлена информация о сдаче в аренду строительной техники, машин и механизмов. Представляться статотчетность будет 1 раз в месяц начиная с отчета за период с 11.10.2018 по 10.11.2018.

(Постановление Белстата от 28.08.2018 № 83 «Об утверждении формы государственной статистической отчетности 12-цены (тарифы) (Минстройархитектуры) «Отчет о ценах (тарифах) на услуги по управлению и техническому обслуживанию строительных машин и механизмов и размерах арендной платы» и указаний по ее заполнению»)

Корректировки в статотчетности

С 01.11.2018 в форме статотчетности 6-т (заработная плата) «Отчет о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы» вводятся дополнительные позиции по зарплате от 2 до 10 тыс. руб.

Из формы статотчетности 4-ун «Отчет об объеме платных услуг населению» исключена информация об объеме платных услуг населению, оплаченных за наличный расчет, и сведения об объектах придорожного сервиса.

Также скорректирована форма статотчетности 1-тур «Отчет об осуществлении туристической деятельности». Она дополнена информацией о въездном туризме при безвизовом порядке въезда.

(Постановление Белстата от 20.07.2018 № 67; постановление Белстата от 20.07.2018 № 59; постановление Белстата от 20.07.2018 № 58)

Подготовка к переписи населения – 2019

С 01.11.2018 вступает в силу Инструкция, устанавливающая порядок организации и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 году, которая будет проводиться с 04.10.2019 по 30.10.2019.

Перепись населения будет осуществляться путем:

опроса каждого совершеннолетнего респондента и заполнения форм переписного листа при обходе жилых и иных помещений или при посещении респондентами переписных участков;

заполнения переписных листов в сети Интернет.

(Постановление Белстата от 10.10.2018 № 98 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению переписи населения Республики Беларусь 2019 года»)

Норма рабочего времени на 2019 год

Расчетная норма рабочего времени на 2019 год при полной норме его продолжительности установлена не более:

для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2008 часов;

для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 2016 часов.

(Постановление Минтруда и соцзащиты от 22.10.2018 № 77 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2019 год»)

Лицензирование экспорта льноволокна

С 06.11.2018 по 06.05.2019 экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС льноволокна (код 5301 ТН ВЭД ЕАЭС), происходящего с территории Беларуси, при помещении под таможенную процедуру экспорта будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Беллегпромом.

Беллегпром согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт льноволокна при наличии заключенного между ним, Минсельхозпродом и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна.

Не подлежит лицензированию экспорт льноволокна, вывозимого в государства – участники СНГ, Грузию, Вьетнам, Сербию.

(Постановление Совета Министров от 24.10.2018 № 766 «О лицензировании экспорта льноволокна, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 2018 г. № 705»)

Унификация на рынке лекарственных средств ЕАЭС

С 14.11.2018 вступают в силу Требования к исследованию стабильности лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.

(Решение Коллегии ЕЭК от 10.05.2018 № 69)

Древесина включена в перечень существенно важных товаров для ЕАЭС

С 18.11.2018 ряд позиций по древесине и лесоматериалам включены в перечень товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка Евразийского экономического союза и в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные запреты или количественные ограничения экспорта.

(Решение Коллегии ЕЭК от 16.10.2018 № 164 «О внесении изменений в перечень товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка Евразийского экономического союза и в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные запреты или количественные ограничения экспорта»)

Административные процедуры через «одно окно»

Установлен перечень административных процедур, прием заявлений и выдача решений по которым осуществляются через службу «одно окно». Перечень содержит 84 наименования.

Кроме того, определены:

общие требования к деловому стилю одежды работников службы «одно окно»;

общие требования к помещениям, в которых располагается служба «одно окно».

Утверждено Положение о порядке создания и деятельности службы «одно окно».

(Постановление Совета Министров от 17.10.2018 № 740 «О перечне административных процедур, прием заявлений и выдача решений по которым осуществляются через службу «одно окно»; постановление Совета Министров от 17.10.2018 № 741 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. № 202»; Указ Президента от 24.05.2018 № 202 «О службе «одно окно»)

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