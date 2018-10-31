Румас: власти готовы отказаться от уголовного преследования за налоговые нарушения

31 октября 2018, 12:35

Белорусской экономике жизненно необходимы инвестиции и проекты частного бизнеса, заявил премьер-министр Сергей Румас, представляя в парламенте программу правительства. Государство при этом готово пойти на серьезные шаги вроде отмены уголовного преследования за нарушения в сфере налогового законодательства.



Он отметил, что программа вмонтирована в действующую систему документов, определяющих развитие страны, призванных повысить устойчивость страны к внешним и внутренним вызовам.

Программа отличается некоторыми особенностями — равенство всех форм собственности, невмешательство в здоровую конкуренцию. Главный целевой ориентир — повышение жизненного уровня белорусского народа. В частности, Румас заявил о необходимости «создать условия для достойного уровня заработка белоруса».

Программой предусмотрено разделение функций собственника и регулятора при управлении госсобственности, декриминализация экономических рисков, прорабатываются вопросы отмены уголовного преследования за нарушения в сфере налогового законодательства. Развитие сферы услуг, масштабная цифровизация, устойчиво низкий уровень инфляции, совершенствование инвестиционной политики, снижение региональной дифференциации.

Румас напомнил про принятую стратегию развития предпринимательства «Необходимо обеспечить бизнес реальной финансовой поддержкой. Нам жизненно необходим рост инвестиций частного бизнеса», — подчеркнул он.

Премьер рассказал, что комплексно переработан проект новой редакции Налогового кодекса, акцент сделан на упрощение администрирования и снижение налоговой нагрузки, предстоит работа над развитием финансового рынка.

Одной из важнейших позиций он назвал совершенствование управления госсобственностью, в том числе стратегическими предприятиями — таких 3,5 тысячи, причем нынешние возможности госорганов их контролировать ограничены, здесь Румас анонсировал серьезные изменения.

В инвестиционной политике Беларусь намерена создать лучшие в ЕАЭС условия для привлечения инвестиций. Акцент, подчеркнул Румас, на высокоэффективные коммерческие проекты.

В сфере региональной политики речь идет о сокращении межрегиональной дифференциации, концентрации ресурсов в центрах экономического роста. Для этого, в частности, будут созданы упрощенные условия передачи госсобственности в обмен на рабочие места и другие меры.

Румас также заявил о необходимости доведения минимальной зарплаты до приемлемого уровня — не ниже минимального потребительского бюджета. Важно также «упростить структуру и механизм формирования зарплат бюджетников». Целевой показатель тут прежний — зарплата бюджетников должна составлять не менее 80% от средней по стране.



Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY

