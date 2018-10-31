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    • № 11, ноябрь 2018

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    В Беларуси планируется реформировать систему оплаты труда в бюджетной сфере

    31 октября 2018, 12:50

    В Беларуси планируется реформировать систему оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Палаты представителей, где он представил программу деятельности правительства на 2018-2020 годы.

    "Планируется реформирование системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Эта работа позволит решить ряд серьезных вопросов. Во-первых, упростить структуру и механизм формирования заработной платы бюджетников и сделать ее более понятной", - отметил Сергей Румас.

    Кроме того, планируется расширить возможности для руководителей бюджетных организаций по стимулированию работников, в том числе с учетом отраслевой специфики, а также установить равномерную дифференциацию тарифных ставок работников бюджетной сферы.

    По словам премьер-министра, соответствующие предложения уже внесены на рассмотрение главы государства.

    Сергей Румас напомнил, что ключевыми задачами для правительства являются повышение уровня жизни населения и обеспечение достойной оплаты труда.

    "Мы не говорим о льготах и бюджетной поддержке, мы говорим о том, чтобы можно было белорусу заработать на достойный уровень жизни", - подчеркнул глава правительства.

    Премьер подчеркнул, что необходимо достигнуть того, чтобы заработная плата в бюджетной сфере была не ниже 80% от средней заработной платы по стране.

    В политике доходов производственного сектора будет сохранен принцип роста заработной платы через увеличение производительности труда.

    "В первую очередь акцент будет сделан на низкооплачиваемых категориях работников. В правительстве прорабатываются подходы по доведению размера минимальной заработной платы до ее приемлемого уровня - не ниже минимального потребительского бюджета", - заявил он.

    Среди приоритетов программы деятельности правительства - строительство качественного и доступного жилья, повышение эффективности работ в строительной отрасли. Правительством заканчивается разработка стратегии развития стройотрасли до 2025 года.

    Документ находится на завершающем этапе его утверждения. В основе - комплексная оптимизация затрат, улучшение качественных характеристик возводимых сооружений. Драйвером развития выступит жилищное строительство. Акцент будет сделан на поддержке индивидуального и малоэтажного домостроения.

    "Жилищное строительство не потеряет своей социальной направленности. Предусмотрен ежегодный ввод жилья с государственной поддержкой в объеме не менее 900 тыс. кв.м, при этом преимущественная часть жилья будет возводиться для многодетных семей", - сказал Сергей Румас.

    Будут приняты меры по повышению ответственности госзаказчиков и проектных организаций. К 2020 году должны заработать жилищные строительные сбережения и ипотечное кредитование.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала БЕЛТА и sputnik.by

     

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