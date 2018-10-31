В Беларуси планируется реформировать систему оплаты труда в бюджетной сфере

31 октября 2018, 12:50

В Беларуси планируется реформировать систему оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Палаты представителей, где он представил программу деятельности правительства на 2018-2020 годы.

"Планируется реформирование системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Эта работа позволит решить ряд серьезных вопросов. Во-первых, упростить структуру и механизм формирования заработной платы бюджетников и сделать ее более понятной", - отметил Сергей Румас.

Кроме того, планируется расширить возможности для руководителей бюджетных организаций по стимулированию работников, в том числе с учетом отраслевой специфики, а также установить равномерную дифференциацию тарифных ставок работников бюджетной сферы.

По словам премьер-министра, соответствующие предложения уже внесены на рассмотрение главы государства.

Сергей Румас напомнил, что ключевыми задачами для правительства являются повышение уровня жизни населения и обеспечение достойной оплаты труда.

"Мы не говорим о льготах и бюджетной поддержке, мы говорим о том, чтобы можно было белорусу заработать на достойный уровень жизни", - подчеркнул глава правительства.



Премьер подчеркнул, что необходимо достигнуть того, чтобы заработная плата в бюджетной сфере была не ниже 80% от средней заработной платы по стране.



В политике доходов производственного сектора будет сохранен принцип роста заработной платы через увеличение производительности труда.

"В первую очередь акцент будет сделан на низкооплачиваемых категориях работников. В правительстве прорабатываются подходы по доведению размера минимальной заработной платы до ее приемлемого уровня - не ниже минимального потребительского бюджета", - заявил он.

Среди приоритетов программы деятельности правительства - строительство качественного и доступного жилья, повышение эффективности работ в строительной отрасли. Правительством заканчивается разработка стратегии развития стройотрасли до 2025 года.

Документ находится на завершающем этапе его утверждения. В основе - комплексная оптимизация затрат, улучшение качественных характеристик возводимых сооружений. Драйвером развития выступит жилищное строительство. Акцент будет сделан на поддержке индивидуального и малоэтажного домостроения.

"Жилищное строительство не потеряет своей социальной направленности. Предусмотрен ежегодный ввод жилья с государственной поддержкой в объеме не менее 900 тыс. кв.м, при этом преимущественная часть жилья будет возводиться для многодетных семей", - сказал Сергей Румас.

Будут приняты меры по повышению ответственности госзаказчиков и проектных организаций. К 2020 году должны заработать жилищные строительные сбережения и ипотечное кредитование.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала БЕЛТА и sputnik.by