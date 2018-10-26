МНС: об обращениях граждан и юридических лиц

2 ноября 2018, 12:11

1. Налоговые органы рассматривают поступающие обращения граждан и юридических лиц в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года "Об обращениях граждан и юридических лиц" (далее - Закон).

2. Письменные обращения граждан (индивидуальных предпринимателей), за исключением указанных в пункте 4 настоящих Правил, должны содержать:

наименование и (или) адрес организации либо должность лица, которым направляется обращение;

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы гражданина, адрес его места жительства (места пребывания);

изложение сути обращения;

личную подпись гражданина (граждан).

3. Письменные обращения юридических лиц должны содержать:

наименование и (или) адрес организации либо должность лица, которым направляется обращение;

полное наименование юридического лица и его место нахождения;

изложение сути обращения;

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя или лица, уполномоченного в установленном порядке подписывать обращения;

личную подпись руководителя или лица, уполномоченного в установленном порядке подписывать обращения, заверенную печатью юридического лица.

4. Замечания и (или) предложения вносятся в книгу замечаний и предложений в соответствии с формой книги замечаний и предложений, установленной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2005 г. N 285 "О некоторых вопросах организации работы с книгой замечаний и предложений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь".

5. Обращения излагаются на белорусском или русском языке.

6 К письменным обращениям, подаваемым представителями заявителей, прилагаются документы, подтверждающие их полномочия.

7. Обращения граждан (индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц, поступающие в налоговые органы по вопросам разъяснения налогового законодательства, исчисления и уплаты обязательных платежей в бюджет в случаях, установленных актами Президента Республики Беларусь, декларирования физическими лицами доходов и имущества, рассматриваются первоначально в инспекциях МНС по районам, городам, районам в городах, где возникли вопросы, изложенные в обращениях.

8. Обращения граждан (индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц, поступающие в налоговые органы по вопросам предпринимательской и ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, порядка приема наличных денежных средств при реализации товаров (работ, услуг), использования кассового оборудования, игорного бизнеса, производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий, оборота табачного сырья, маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками, обращения нефтяного жидкого топлива, рассматриваются первоначально в инспекциях МНС по областям и г. Минску, где возникли вопросы, изложенные в обращениях.

9. Обращения граждан (индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц, поступившие первоначально в МНС, направляются в инспекции МНС для рассмотрения в порядке, установленном в пунктах 7 и 8 настоящих Правил. МНС разъясняет законодательство по вопросам, перечисленным в пункте 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1592, но не подлежащим первоначальному рассмотрению в инспекциях МНС.

10. Письменные обращения должны быть рассмотрены не позднее пятнадцати дней, а обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, - не позднее одного месяца, если иной срок не установлен законодательными актами.

В случае если для решения изложенных в обращениях вопросов необходимы совершение определенных действий (выполнение работ, оказание услуг), получение информации из иностранного государства в сроки, превышающие месячный срок, заявителям не позднее одного месяца со дня, следующего за днем поступления обращений, направляется письменное уведомление о причинах превышения месячного срока и сроках совершения таких действий (выполнения работ, оказания услуг) или сроках рассмотрения обращений по существу.

11. Письменные обращения могут быть оставлены без рассмотрения по существу, если:

обращения не соответствуют требованиям, установленным пунктами 2 - 4 настоящих Правил;

обращения подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса, законодательством об административных процедурах, обращения являются обращениями работника к нанимателю, либо в соответствии с законодательными актами установлен иной порядок подачи и рассмотрения таких обращений;

обращения содержат вопросы, решение которых не относится к компетенции организации, в которую они поступили, в том числе если замечания и (или) предложения, внесенные в книгу замечаний и предложений, не относятся к деятельности этой организации, индивидуального предпринимателя, не касаются качества производимых (реализуемых) ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;

пропущен без уважительной причины срок подачи жалобы;

заявителем подано повторное обращение, в том числе внесенное в книгу замечаний и предложений, если оно уже было рассмотрено по существу и в нем не содержатся новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения обращения по существу;

с заявителем прекращена переписка по изложенным в обращении вопросам.

12. Устные обращения могут быть оставлены без рассмотрения по существу, если:

не предъявлены документы, удостоверяющие личность заявителей, их представителей, а также документы, подтверждающие полномочия представителей заявителей;

обращения содержат вопросы, решение которых не относится к компетенции организации, в которой проводится личный прием;

заявителю в ходе личного приема уже был дан исчерпывающий ответ на интересующие его вопросы либо переписка с этим заявителем по таким вопросам была прекращена;

заявитель в ходе личного приема допускает употребление нецензурных либо оскорбительных слов или выражений.

13. Решение об оставлении письменного обращения без рассмотрения по существу принимает руководитель налогового органа, к которому поступило обращение, или уполномоченное ими должностное лицо.

При оставлении письменного обращения без рассмотрения по существу, за исключением случаев, когда с заявителем прекращена переписка по изложенным в обращении вопросам или если замечания и (или) предложения, внесенные в книгу замечаний и предложений, не относятся к деятельности этой организации, индивидуального предпринимателя, не касаются качества производимых (реализуемых) ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, и наличии данных о месте жительства (месте пребывания) либо месте нахождения заявителя в течение пяти рабочих дней заявитель письменно уведомляется об оставлении обращения без рассмотрения по существу с указанием причин принятия такого решения и ему возвращаются оригиналы документов, приложенных к обращению.

14. Решение об оставлении устного обращения, изложенного в ходе личного приема, без рассмотрения по существу объявляется заявителю в ходе этого приема должностным лицом, проводящим личный прием, с указанием причин принятия такого решения.

15. Обращения, содержащие информацию о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении либо ином правонарушении, в течение пяти рабочих дней со дня их регистрации в налоговом органе направляются ими в соответствующие правоохранительные или другие государственные органы.

16. В письменных ответах налоговых органов на письменные обращения, содержащие решения о полном или частичном отказе в удовлетворении обращений, указывается порядок их обжалования.

17. Ответ налогового органа на обращение или решение об оставлении обращения без рассмотрения по существу могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган:

ответ инспекции МНС по району, городу, району в городе - в инспекцию МНС по области и г. Минску, Министерство по налогам и сборам;

ответ инспекции МНС по области и г. Минску по вопросам, указанным в пункте 8 настоящих Правил, - в Министерство по налогам и сборам.

Информация о наименовании, месте нахождения и режиме работы указанных инспекций размещается в налоговых органах в общедоступных местах и на региональных страницах сайта МНС (www.nalog.by).

Ответ на жалобу в вышестоящий налоговый орган может быть обжалован в суд, если при рассмотрении этой жалобы принято новое решение, относящееся к компетенции вышестоящего налогового органа.

18. Вышестоящий налоговый орган при поступлении к нему обращения, автор которого не удовлетворен результатами его рассмотрения подчиненным налоговым органом, проверяет содержащиеся в обращении сведения и при наличии оснований для положительного решения изложенных в обращении вопросов, рассматривает обращение по существу либо выдает соответствующему налоговому органу обязательное для исполнения предписание о надлежащем решении этих вопросов, о чем сообщает автору обращения. Налоговый орган, получивший данное предписание, должен исполнить его в указанный в предписании срок, но не более одного месяца, и в течение трех дней с момента его исполнения сообщить об этом вышестоящему налоговому органу, а также уведомить автора обращения.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала сайта МНС Беларуси