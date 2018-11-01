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    • № 11, ноябрь 2018

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    Физическим лицам необходимо уплатить имущественные налоги не позднее 15 ноября

    9 ноября 2018, 8:40

           
    Срок уплаты имущественных налогов для физических лиц в 2018 году истекает 15 ноября, сообщили в инспекции МНС по городу Минску.

     — Плательщик вправе досрочно перечислить в бюджет предъявленные суммы в полном объеме либо уплачивать их частями до наступления установленного законодательством срока отметили в ИМНС.

    В число имущественных платежей входят три налога: земельный, на недвижимость и арендная плата. Их уплачивают физические лица и индивидуальные предприниматели: те, кто имеет индивидуальные домовладения, две и более квартиры в многоквартирных домах, надворные постройки, гаражи, иные здания и строения, машино-места, земельные участки, принятые по наследству, предоставленные в собственность, пожизненное наследуемое владение либо пользование, а также в аренду. Граждане уплачивают имущественные платежи ежегодно в срок не позднее 15 ноября.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала агентства «Минск-Новости»

    Тематика: Налогообложение
     

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