— Плательщик вправе досрочно перечислить в бюджет предъявленные суммы в полном объеме либо уплачивать их частями до наступления установленного законодательством срока, — отметили в ИМНС.

В число имущественных платежей входят три налога: земельный, на недвижимость и арендная плата. Их уплачивают физические лица и индивидуальные предприниматели: те, кто имеет индивидуальные домовладения, две и более квартиры в многоквартирных домах, надворные постройки, гаражи, иные здания и строения, машино-места, земельные участки, принятые по наследству, предоставленные в собственность, пожизненное наследуемое владение либо пользование, а также в аренду. Граждане уплачивают имущественные платежи ежегодно в срок не позднее 15 ноября.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала агентства «Минск-Новости»