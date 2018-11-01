В Беларуси могут отменить тариф на покупку железнодорожных билетов через интернет

9 ноября 2018, 9:09

Тариф на покупку железнодорожных билетов через интернет предлагается отменить в Беларуси.

Министерством антимонопольного регулирования и торговли подготовлен и выносится на общественное обсуждение проект постановления Совета Министров «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2014 г. № 130», предусматривающий изменение перечня услуг транспортных терминалов, тарифы на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее - Перечень), в части:

включения в Перечень услуг, оказываемых автомобильными терминалами для автомобильных перевозчиков, а именно:

- предоставление места для остановки автобуса в целях посадки-высадки пассажиров на транспортных терминалах;

- продажа билетов.

исключения из Перечня услуг транспортных железнодорожных терминалов услуги по заказу и оформлению проездного документа (билета) через глобальную компьютерную сеть Интернет по банковским платежным карточкам.

В целях стимулирования электронных продаж и сокращения затрат, связанных с работой билетных кассиров, а также на основании результатов финансово-экономической деятельности по оказанию услуг транспортных железнодорожных терминалов ГО «Белорусская железная дорога», МАРТ предлагается исключить из перечня регулируемых услуг транспортных железнодорожных терминалов услугу «заказ и оформление проездного документа (билета) через глобальную компьютерную сеть Интернет по банковским платежным карточкам».

В Белорусской железной дороге пояснили, что в настоящее время тариф за оформление проездных документов на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий составляет 0,11 руб., за заказ и оформление проездного документа через интернет на проезд в этих же поездах - 0,24 руб. При отмене тарифа общая стоимость проезда при покупке билета через интернет будет меньше, чем при оформлении в кассе". Таким образом нововведение будет стимулировать электронные продажи железнодорожных билетов.

Что касается включения в Перечень услуг предоставление места для остановки автобуса в целях посадки-высадки пассажиров на транспортных терминалах и продажи билетов.

Перечень услуг транспортных терминалов, тарифы на которые регулируются, утвержден постановлением Совета Министров от 14 февраля № 130 «Об утверждении перечней услуг, тарифы на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли».

Тарифы установлены постановлением МАРТ от 20 февраля 2017 г. № 13 «О тарифах на услуги транспортных терминалов».

В соответствии со статьей 24 Закона Республики от 14 августа 2007 года «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» (далее – Закон) начальный и конечный остановочные пункты маршрутов междугородной внутриобластной, междугородной межобластной автомобильной перевозки пассажиров в регулярном сообщении должны находиться на автовокзале, автостанции, автокассе или диспетчерском пункте, если иное не определено договором об организации автомобильной перевозки пассажиров в регулярном сообщении.

В соответствии со статьей 19 Закона на территории пассажирского терминала оказание услуг по автомобильной перевозке пассажиров могут предлагать только автомобильные перевозчики, заключившие с владельцем пассажирского терминала договор на использование пассажирского терминала, а также автомобильный перевозчик, являющийся владельцем соответствующего пассажирского терминала. Предложение оказания услуг по автомобильной перевозке пассажиров на территории пассажирского терминала, иных объектов лицами, не заключившими договор с владельцами пассажирского терминала или иных объектов либо не получившими письменного согласия владельцев иных объектов, запрещается.

Справочно.

В соответствии со статьей 1 Закона: владелец пассажирского терминала - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющие пассажирским терминалом на праве собственности или на ином законном основании, обеспечивающие его функционирование и оказание услуг пассажирам и автомобильным перевозчикам на пассажирском терминале; пассажирский терминал - имущественный комплекс, предназначенный для оказания услуг пассажирам и автомобильным перевозчикам. К пассажирским терминалам относятся автовокзал, автостанция, автокасса, диспетчерский пункт, терминал такси.

Следовательно, автомобильный перевозчик для осуществления деятельность по перевозке пассажиров обязан приобрести у автомобильного терминала определенный набор услуг.

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года «О естественных монополиях» услуги транспортных терминалов признаются сферой естественной монополии. Действующими в настоящее время постановлениями урегулированы вопросы установления тарифов на услуги терминалов для населения (физических лиц). При этом, тарифы на услуги, оказываемые автомобильным терминалом перевозчикам, не регулируются.

Таким образом, в целях установления единых подходов ценообразования и равных условий для перевозчиков в части услуг, в целях недопущения злоупотребления автомобильными терминалами своим доминирующим положением, а также учитывая высокую социальную значимость услуг по перевозке пассажиров, МАРТ считает целесообразным установление ценового регулирования на конкретный перечень услуг автомобильных терминалов, оказываемых автомобильным перевозчикам, а именно:

предоставление места для остановки автобуса в целях посадкивысадки пассажиров на транспортных терминалах;

продажа билетов.

Таким образом, проект постановления разработан в целях дополнения перечня услуг транспортных терминалов, тарифы на которые регулируются МАРТ, указанными выше услугами.

Положения проекта не окажут негативного влияния на население, доходы всех его слоев, занятость; рост цен (тарифов) и (или) инфляционные ожидания; формирование добавленной стоимости в транспортной отрасли и (или) в стране; бизнес-среду и инвестиционный климат, позволят обеспечить более эффективное регулирование отношений между терминалами и автомобильными перевозчиками путем установления равных подходов к ценообразованию на оказываемые услуги.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала сайта МАРТ Беларуси