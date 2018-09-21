Широкая денежная масса в Беларуси за октябрь сократилась на 1%

14 ноября 2018, 10:42

Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 ноября составила Br40,820 млрд, сократившись по сравнению с показателем на 1 октября почти на 1%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за октябрь сократился до Br2,793 млрд, или на 2%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в октябре сократилась на 5% и составила Br7,241 млрд.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 ноября сложился на уровне Br14,085 млрд, сократившись за октябрь на 5,2%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за октябрь сократился до Br730,5 млн, или на 1,5%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 ноября составила Br14,816 млрд и уменьшилась за прошлый месяц на 5%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за октябрь сократился до Br2,144 млрд, или на 0,9%.

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