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    • № 11, ноябрь 2018

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    В Беларуси планируют усовершенствовать законодательство в сфере судебного исполнения

    14 ноября 2018, 16:28

    В Беларуси планируют усовершенствовать законодательство в сфере судебного исполнения, заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Валерий Мицкевич на международной практической конференции в Минске.

    В 2016 году были приняты два ключевых закона, обеспечивших дальнейшее развитие отношений в сфере принудительного исполнения. Этими актами, по сути закрепившими особый характер института принудительного исполнения, в белорусской системе права стали законы "О судебных исполнителях" и "Об исполнительном производстве".

    "Казалось бы, можно вести речь о том, что на сегодня сформированы все необходимые правовые и организационные основы для качественного функционирования института исполнительного производства, - отметил Валерий Мицкевич. - Однако практика показывает, что в работе судебных исполнителей продолжают возникать определенные узкие места, требующие принятия мер, в том числе и на законодательном уровне".

    В частности, именно поэтому в настоящее время заинтересованными ведомствами Беларуси предметно рассматриваются все те проблемные вопросы, которые к данному времени успели накопиться в системе принудительного исполнения, и вырабатываются предложения по их возможному решению.

    Заместитель главы Администрации Президента выразил уверенность, что положительные примеры организации исполнительного производства в различных странах, которые будут рассмотрены на конференции, смогут дать необходимые ориентиры для совершенствования национальных правовых механизмов в этой сфере.

    Валерий Мицкевич отметил, что в основу проводимой страной политики положен принцип внимательного и справедливого отношения к людям.

    "Судебный исполнитель по роду своей деятельности является одним из важнейших инструментов в деле претворения этого принципа в жизнь. Именно он, будучи связующим звеном между сторонами, находящимися в конфликте, должен приложить все усилия для реализации главной задачи исполнительного производства - восстановления нарушенных прав и законных интересов граждан и организаций путем правильного, полного и своевременного исполнения исполнительных документов", - сказал он.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала БЕЛТА

     

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