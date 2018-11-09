МНС выносит на общественное обсуждение проект постановления о деятельности по налоговому консультированию

20 ноября 2018, 9:29

Министерство по налогам и сборам выносит на общественное обсуждение проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 7 августа 2018 г. № 305».

С 24 декабря 2017 г. вступил в силу Указ Президента от 19 сентября 2017 г. № 338 «О налоговом консультировании» (далее – Указ № 338), которым предусмотрено введение в Республике Беларусь института налогового консультирования как отдельного вида предпринимательской деятельности.

В ходе реализации положений Указа представителями бизнеса, гражданского общества и государственных органов высказывались предложения о целесообразности смягчения подходов в отношении осуществления деятельности по налоговому консультированию и квалификационных требований, предъявляемых к претендентам.

Справочно. Министерством финансов предлагалось не распространять положения Указа № 338 на бухгалтерские компании, которые наряду с бухгалтерским учетом, оказывают услуги по ведению налогового учета и составлению налоговых деклараций (расчетов). Министерством экономики совместно с Советом по развитию предпринимательства предлагалось вывести из сферы действия Указа № 338 центры поддержки предпринимательства и инкубаторы малого предпринимательства.

В данной связи с целью обеспечения возможности оказания субъектами хозяйствования и далее в рамках своей профессиональной деятельности услуг бизнесу на прежних основаниях указанная проблематика была проработана широким кругом заинтересованных органов и организаций.

Результатом проведенной работы явилась разработка проекта Указа Президента Республики Беларусь «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (далее – проект Указа), принятие которого позволит снять общественную напряженность в среде «вольных» бухгалтеров и одновременно расширить перечень лиц, имеющих возможность претендовать на получение статуса налогового консультанта, при этом минимизируется диспропорция между требованиями к субъектам, имеющим право ведения налогового учета и составления налоговых деклараций (расчетов), и налоговыми консультантами. Кроме того, обеспечит поддержку институту налогового консультирования путем создания равных условия ведения бизнеса для налоговых консультантов по отношению к иным субъектам хозяйствования, оказывающим аналогичные услуги.

Проектом Указа предлагается исключить норму, предусматривающую наличие переходного периода до 31 декабря 2018 года, по окончании которого осуществление налогового консультирования без соблюдения положений Указа № 338 не разрешалось. Одновременно проектом Указа дополнен перечень услуг, которые вправе оказывать коммерческие организации и индивидуальные предприниматели без соблюдения требований Указа № 338, услугами по ведению налогового учета и составлению налоговых деклараций (расчетов), представлению интересов в налоговых органах. Таким образом, осуществление деятельности по налоговому консультированию, в рамках правового поля Указа № 338, это самостоятельный выбор физических лиц, оказывающих консалтинговые услуги в области налогообложения.

Кроме того, в соответствии с проектом Указа до 31 декабря 2029 г. к квалификационному экзамену у физических лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата налогового консультанта, предлагается допускать физических лиц, имеющие среднее специальное образование, предоставляющее в соответствии с законодательством Республики Беларусь право работать по специальности бухгалтера, и стаж работы по специальности после получения среднего специального образования не менее трех лет. Т.е., специалисты среднего возраста (от 44 до 60 лет), имеющие среднее специальное образование, предоставляющее в соответствии с законодательством Республики Беларусь право работать по специальности бухгалтера и значительный стаж работы бухгалтерами (10 – 15 и более лет) смогут осуществлять деятельность по налоговому консультированию, подтвердив свои знания на квалификационном экзамене.

Наряду с исключением ограничительных норм Указа № 338 предусмотрено введение стимулирующих норм для налоговых консультантов, а также Палаты налоговых консультантов в части:

наличия возможности ограничения ответственности налогового консультанта в договоре на налоговое консультирование;

дополнения сферы налогового консультирования независимой оценкой соблюдения налогового законодательства консультируемыми лицами, в том числе при проведении оценки деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности) по вопросам правильности исчисления, своевременности и полноте уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в бюджет, в том числе в государственные целевые бюджетные фонды, контроль за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты которых возложен на налоговые органы, наличия (отсутствия) у юридического лица (индивидуального предпринимателя) непрекращенных обязательств перед таможенными органами, исполнения обязанностей по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также установлению фактов привлечения индивидуальным предпринимателем физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам;

продления периода приостановления квалификационного аттестата налогового консультанта по заявлению на срок нахождения в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

возможности подписания документов, подтверждающих оказание коммерческой организацией услуг по налоговому консультированию не только руководителем этой организации, но и иным уполномоченным лицом.

Вышеназванные нормы направлены на обеспечение создания сообщества профессиональных посредников между бизнесом и налоговыми органами, обеспечения эффективности их работы.

Кроме того, проект Указа содержит редакционную правку в виде корректировки нормы, уточняющей порядок исчисления пеней, признаваемых для целей применения Указа № 338 убытком, ввиду того, что после вступления в силу законопроекта о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь (далее – Кодекс) изменится нумерация статей Кодекса, в том числе и статьи 52.

Проектом Указа предусмотрено, что пункт об отмене ограничительно периода вступает в силу с 1 января 2019 г., а остальные положения Указа – через три месяца после его опубликования. Это позволит обеспечить возможность продолжения оказания индивидуальным предпринимателям и коммерческие организациям, не имеющим квалификационных аттестатов налоговых консультантов услугами и работников, являющихся налоговыми консультантами, после 1 января 2019 г. услуг по ведению налогового учета и составлению налоговых деклараций (расчетов), представлению интересов в налоговых органах.